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02 апреля, 2023
 
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Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе

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Потап опроверг слухи о разводе с Каменских после того, как его подопечная заявила, что он склонял ее к интиму
Потап опроверг слухи о разводе с Каменских после того, как его подопечная заявила, что он склонял ее к интиму
Фото: realpotap / Instagram

Украинская певица и блогер Gip C в марте выступила с заявлением о том, что во время работы с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) он склонял ее к интиму. Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, что известно об этой артистке, какой была реакция Потапа и его жены, украинской певицы Насти Каменских на заявление его экс-подопечной.

Кто такая Gip C

Gip C родилась в Мариуполе. В прошлом была участницей украинской группы NZK, которую продюсировал Потап. Тогда она выступала под псевдонимом Женя Гордая (настоящая фамилия певицы – Горбань).

В 2019 году группа принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ с песней "На Даху Я", текст которой написал Потап. Коллектив тогда получил четыре "да" от судей и прошел дальше. 

В настоящее время Евгения Горбань живет в США и строит карьеру под псевдонимом Gip C. 

ВИДЕО
Видео: Х-фактор / YouTube

Заявление Gip C о Потапе

В марте артистка на своей странице в Instagram заявила, что во время работы в группе Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала тогда артистка.

Gip C призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна. Блогер не уточнила, в каком именно году это произошло. 

Она также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся на студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула Gip C.

Заявление артистки прозвучало за два дня до премьеры ее нового трека под названием Mama I'm a Bitch, в котором также упоминается Потап и его жена. Песню артистка записала на русском языке. Она также замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину. СМИ обратили внимание на этот пост 27 марта.

Первая реакция Каменских

28 марта жена Потапа, спустя день после скандального заявления экс-подопечной ее мужа, записала обращение, в котором заявила, что отменяет свои концерты в Украины из-за серьезных проблем с голосом

"У меня важное сообщение. Я потеряла голос из-за новообразований на голосовых связках. Мне необходимо срочное лечение. Если я не сделаю этого сейчас, голос вообще может исчезнуть навсегда", – заявила она осипшим голосом.

Заявление экс-подопечной Потапа Каменских проигнорировала.

Слухи о разводе

Инициатором слухов о разводе Потапа и Каменских стал украинский блогер Богдан Беспалов. 30 марта он записал ролик, в котором, ссылаясь на якобы информацию, полученную от людей из окружения артистов, заявил, что пара разводится.

Заявление Потапа

31 марта Потап опроверг слухи о разводе с Каменских. При этом слова своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал.

Интервью Каменских о работе с психологом и возможной беременности

31 марта вышло первое интервью Каменских, которое она дала уже после заявления Gip C о том, что Потап предлагал ей интим в обмен на карьеру.

В интервью артистка ни разу не упомянула Потапа, эмоционально отреагировала на вопрос о беременности, а также заявила, что работает с психологом.

екоторое время назад я поняла, что мне нужна психологическая помощь, потому что все накопленное еще до февраля прошлого года начало меня просто уничтожать. Поэтому я начала на регулярной основе работать с психологом и очень рада такому решению. Мне помогли распутать этот клубок, научиться техникам и знаниям, помогающим держать себя в ресурсе", – заявила артистка, не конкретизируя, о каких проблемах идет речь.

Также Каменских подчеркнула, что продолжает получать медицинскую помощь, чтобы восстановить голос, о потере которого сообщила сразу после скандала.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шоу-бизнес, карьера, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, рэпер, Алексей Потапенко, психолог, интим, NZK, Gip C, слухи
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