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31 марта, 2023
 
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35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы

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Каменских: Что же этот вопрос беременности постоянно задают всем и всегда?
Каменских: Что же этот вопрос беременности постоянно задают всем и всегда? 
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое 31 марта опубликовано на сайте Viva!, ответила на вопрос о планах в будущем стать матерью.

"Война заставила многих поставить свои большие мечты на паузу. Твоя личная цель стать мамой сейчас "на холде"? – спросили у певицы журналисты издания. 

"Что же этот вопрос о беременности постоянно задают всем и всегда? Для женщин очень важно иметь возможность быть собой, доверять себе, своим ценностям, принципам и взглядам на жизнь. Когда появится ребенок, когда зародится новая жизнь, – это личный вопрос каждой семьи, и его должны решать между собой только будущие мама и папа. А не родственники, друзья, те, кто любит раздавать советы типа "Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?" – заявила 35-летняя артистка.

Она отметила, что "у каждой истории есть свое время". По словам Каменских, она не считает себя "всесильной", поэтому не может "планировать на конкретное время новую жизнь".

"Случится когда случится. Мы не всесильны. Новая душа приходит в мир, когда она это почувствует. Ребенок – это новая история в жизни каждой женщины. Доверяйте себе, вы почувствуете, когда время уже пришло, а главное, ваш ребенок почувствует, когда ему нужно прийти в вашу судьбу", – подытожила она.

Контекст:

Отвечая на этот и другие вопросы журналистов, Каменских не стала упоминать своего мужа, украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), слухи о разводе с которым появились 31 марта. Им предшествовало заявление проживающей в США украинский певицы Gip C о том, что артист склонял ее к интиму.

Ни Каменских, ни ее муж официально это не комментировали, но 28 марта певица записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении. 

30 марта украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале заявил, что Каменских якобы разводится с Потапом

Ранее в интервью Каменских, рассказывая о своей семье или материнстве, всегда упоминала мужа. В последний раз она комментировала их отношения в январе 2023 года. "Мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное – объединяться, когда тяжело и настигла ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако главное – это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", – говорила тогда артистка.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: беременность, Настя Каменских, семья, Потап, певица, развод, Алексей Потапенко, слухи
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