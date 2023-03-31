35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы

Каменских: Что же этот вопрос беременности постоянно задают всем и всегда? Фото: kamenskux / Instagram

"Война заставила многих поставить свои большие мечты на паузу. Твоя личная цель стать мамой сейчас "на холде"? – спросили у певицы журналисты издания.

"Что же этот вопрос о беременности постоянно задают всем и всегда? Для женщин очень важно иметь возможность быть собой, доверять себе, своим ценностям, принципам и взглядам на жизнь. Когда появится ребенок, когда зародится новая жизнь, – это личный вопрос каждой семьи, и его должны решать между собой только будущие мама и папа. А не родственники, друзья, те, кто любит раздавать советы типа "Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?" – заявила 35-летняя артистка.

Она отметила, что "у каждой истории есть свое время". По словам Каменских, она не считает себя "всесильной", поэтому не может "планировать на конкретное время новую жизнь".

"Случится когда случится. Мы не всесильны. Новая душа приходит в мир, когда она это почувствует. Ребенок – это новая история в жизни каждой женщины. Доверяйте себе, вы почувствуете, когда время уже пришло, а главное, ваш ребенок почувствует, когда ему нужно прийти в вашу судьбу", – подытожила она.