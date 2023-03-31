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31 марта, 2023
 
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Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина

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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле 30 марта в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" прокомментировала высказывание российской пропагандистки Маргариты Симоньян о гомосексуальной ориентации российского шоумена Максима Галкина.

В сентябре пропагандистка Симоньян в эфире российского пропагандистского канала назвала Галкина "геем" после того, как он в очередной раз осудил российское полномасштабное вторжение в Украину, отмечает ТСН.

По словам Вайкуле, пропагандистам сложно противостоять правде, поэтому они начинают "очернять людей".

"Они говорят про Максима: "Вот он сказал..." – и тут же переходят на личную жизнь, о которой они ничего не знают. Они даже дома не были в гостях! Они ничего не знают. А Симоньян так говорит, как будто бы она свечку держала, – прокомментировала Вайкуле слова пропагандистки.  Если вам не нравится его позиция о войне, при чем здесь его предпочтения? Они все время перескакивают, чтобы очернить человека. Обсуждайте то, что он говорит. Но это сложно, потому что правда на стороне людей, которые за добро". 

Контекст:

23 декабря 2011 года Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой. Артистка старше мужа на 27 лет. У пары есть двое детей, которых в 2013 году родила суррогатная мать. 

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов. 

28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват Путин.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алла Пугачева, пропаганда, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Максим Галкин, гомосексуальность, Лайма Вайкуле
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