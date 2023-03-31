Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина

В сентябре пропагандистка Симоньян в эфире российского пропагандистского канала назвала Галкина "геем" после того, как он в очередной раз осудил российское полномасштабное вторжение в Украину, отмечает ТСН.
По словам Вайкуле, пропагандистам сложно противостоять правде, поэтому они начинают "очернять людей".
"Они говорят про Максима: "Вот он сказал..." – и тут же переходят на личную жизнь, о которой они ничего не знают. Они даже дома не были в гостях! Они ничего не знают. А Симоньян так говорит, как будто бы она свечку держала, – прокомментировала Вайкуле слова пропагандистки. – Если вам не нравится его позиция о войне, при чем здесь его предпочтения? Они все время перескакивают, чтобы очернить человека. Обсуждайте то, что он говорит. Но это сложно, потому что правда на стороне людей, которые за добро".
23 декабря 2011 года Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой. Артистка старше мужа на 27 лет. У пары есть двое детей, которых в 2013 году родила суррогатная мать.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов.
28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват Путин.