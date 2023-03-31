Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина

В сентябре пропагандистка Симоньян в эфире российского пропагандистского канала назвала Галкина "геем" после того, как он в очередной раз осудил российское полномасштабное вторжение в Украину, отмечает ТСН.

По словам Вайкуле, пропагандистам сложно противостоять правде, поэтому они начинают "очернять людей".

"Они говорят про Максима: "Вот он сказал..." – и тут же переходят на личную жизнь, о которой они ничего не знают. Они даже дома не были в гостях! Они ничего не знают. А Симоньян так говорит, как будто бы она свечку держала, – прокомментировала Вайкуле слова пропагандистки. – Если вам не нравится его позиция о войне, при чем здесь его предпочтения? Они все время перескакивают, чтобы очернить человека. Обсуждайте то, что он говорит. Но это сложно, потому что правда на стороне людей, которые за добро".