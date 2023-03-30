Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина

Вайкуле о российских пропагандистах: Им далеко до понимания юмора Максима Галкина Скриншот: И Грянул Грэм / YouTube

"Им далеко до понимания юмора Максима Галкина. Это глубоко образованный, интеллектуальный человек. Да, это шутка была. Прекрасная шутка. А они очень возмутились. Поэтому пусть они делают свое дело, а Максим делает свое", – сказала артистка.

По словам Вайкуле, пропагандисты занимаются тем, что дискредитируют человека.