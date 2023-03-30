Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина

"Им далеко до понимания юмора Максима Галкина. Это глубоко образованный, интеллектуальный человек. Да, это шутка была. Прекрасная шутка. А они очень возмутились. Поэтому пусть они делают свое дело, а Максим делает свое", – сказала артистка.
По словам Вайкуле, пропагандисты занимаются тем, что дискредитируют человека.
Выступая на одном из концертов с США в марте, Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюшей и Степашкой.
Галкин посоветовал ей в таком случае взять с собой российского артиста Филиппа Киркорова, который бы держал в руках "голову Скабеевой". По словам шоумена, это было бы похоже на то, как во время показа итальянского дома моды Versace гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.
Скабеева в ответ заявила, что юморист ей угрожает.