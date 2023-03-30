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30 марта, 2023
 
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Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина

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Вайкуле о российских пропагандистах: Им далеко до понимания юмора Максима Галкина
Вайкуле о российских пропагандистах: Им далеко до понимания юмора Максима Галкина
Скриншот: И Грянул Грэм / YouTube

Латвийская певица Лайма Вайкуле 30 марта в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" объяснила, почему российская пропагандистка Ольга Скабеева не смогла оценить посвященную ей шутку российского шоумена Максима Галкина.

"Им далеко до понимания юмора Максима Галкина. Это глубоко образованный, интеллектуальный человек. Да, это шутка была. Прекрасная шутка. А они очень возмутились. Поэтому пусть они делают свое дело, а Максим делает свое", – сказала артистка.

По словам Вайкуле, пропагандисты занимаются тем, что дискредитируют человека.

Контекст:

Выступая на одном из концертов с США в марте, Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюшей и Степашкой.

Галкин посоветовал ей в таком случае взять с собой российского артиста Филиппа Киркорова, который бы держал в руках "голову Скабеевой". По словам шоумена, это было бы похоже на то, как во время показа итальянского дома моды Versace гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.

Скабеева в ответ заявила, что юморист ей угрожает.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: российская пропаганда, война России против Украины, Максим Галкин, Лайма Вайкуле, Ольга Скабеева
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