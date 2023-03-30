Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей

Представляя участников нового эпизода, ведущая шоу Леся Никитюк обратилась к Остапчуку с вопросом "как там его свадьбы".

"Как там твои свадьбы? Первая, вторая, Вов?" – поддержал ведущую кто-то из участников.

"Все нормально, – отшутился Остапчук. – Я так понимаю, что шоу "єПитання" для меня и обо мне, потому что тут есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни, поэтому все нормально".

Ведущий также признался, что бывшие избранницы после расставания называли его в личной переписке "свиньей".