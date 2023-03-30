Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей

Представляя участников нового эпизода, ведущая шоу Леся Никитюк обратилась к Остапчуку с вопросом "как там его свадьбы".
"Как там твои свадьбы? Первая, вторая, Вов?" – поддержал ведущую кто-то из участников.
"Все нормально, – отшутился Остапчук. – Я так понимаю, что шоу "єПитання" для меня и обо мне, потому что тут есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни, поэтому все нормально".
Ведущий также признался, что бывшие избранницы после расставания называли его в личной переписке "свиньей".
Остапчук был женат дважды.
Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года.
Осенью того же года Остапчук женился во второй раз. Его избранницей стала украинский нотариус Кристина Горняк.
В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 6 марта 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с украинской журналисткой Катериной Полтавской.