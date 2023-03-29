Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму

По словам артистки, она уверена, что со временем "вся правда вылезет", так как она "собирается по кусочкам".

Gip C призналась, что сделала заявление о Потапе для того, чтобы "призвать людей смотреть внимательно, кому аплодируют".

"Почему только сейчас? Потому что далеко. Потому что угрожали. В Украине я бы молчала дальше. Девушки, парни десятилетиями молчат. Я такая не одна", – написала она, добавив, что больше не будет "углубляться в детали".