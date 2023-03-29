Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму

По словам артистки, она уверена, что со временем "вся правда вылезет", так как она "собирается по кусочкам".
Gip C призналась, что сделала заявление о Потапе для того, чтобы "призвать людей смотреть внимательно, кому аплодируют".
"Почему только сейчас? Потому что далеко. Потому что угрожали. В Украине я бы молчала дальше. Девушки, парни десятилетиями молчат. Я такая не одна", – написала она, добавив, что больше не будет "углубляться в детали".
Gip C была участницей продюсируемой Потапом группы NZK. В настоящее время она проживает в США.
В начале марта артистка в Instagram заявила, что Потап предлагал ей интим в обмен на карьеру. СМИ обратили внимание на ее пост только 27 марта.
"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.
Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна. Артистка также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.
"Потом мы встречаемся в студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула она.
Ни Потап, ни его жена пока не комментировали заявление Gip C, но 28 марта Каменских записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении.
Потап и Каменских выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы, а в мае 2019 года поженились. Gip C была гостьей на их свадьбе.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная поездка. 17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.
После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.