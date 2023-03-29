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29 марта, 2023
 
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Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией

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Остапчук: Я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и приумножается
Остапчук: Я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и приумножается
Фото: kristygor / Instagram

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский блогер и нотариус Кристина Остапчук 28 марта, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram Stories, сообщила, что сейчас живет в Австрии и временно не работает.

По словам Кристины Остапчук, она приостановила свою профессиональную деятельность. 

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

"Как удается так роскошно жить, если не работаете?" – спросили у нее фолловеры.

"Я работала, работаю и буду работать, – написала блогер. – А еще меня окружают классные мужчины, которые дарят цветы, подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и приумножается". 

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Она призналась, что не считает Вену, где сейчас проживает, дорогим городом.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Кристина и Владимир Остапчук поженились в 2020 году. В конце октября 2022 года украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 6 марта 2023 года друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков в комментарии журналистам подтвердил, что ведущий развелся со второй женой, а сейчас встречается с украинской журналисткой Катериной Полтавской.

Первой женой Остапчука была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей. В марте 2023 года Остапчук заявил, что ему стыдно за свои слова.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Австрия, работа, Владимир Остапчук, Кристина Остапчук
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