Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией

Остапчук: Я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и приумножается Фото: kristygor / Instagram

По словам Кристины Остапчук, она приостановила свою профессиональную деятельность.

Скриншот: kristygor / Instagram

"Как удается так роскошно жить, если не работаете?" – спросили у нее фолловеры.

"Я работала, работаю и буду работать, – написала блогер. – А еще меня окружают классные мужчины, которые дарят цветы, подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией. Поэтому у меня все сложилось и приумножается".

Скриншот: kristygor / Instagram

Она призналась, что не считает Вену, где сейчас проживает, дорогим городом.