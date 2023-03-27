Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом

Дорофеева сняла своего нового бойфренда Кацурина в клипе на песню "Щоб не було" Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Одним из заданий шоу было отгадать исполнителя песни по комментариям подписчиков. Первый комментарий звучал так: "А зачем ему та шапка в доме? Там холодно или он стесняется своей лысины?".

После того, как команда-конкурент ответила неправильно, Dantes заявил, что правильный ответ на этот вопрос знает только он.

"Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится, – заявил артист. – В нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она называется "Щоб не було" Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю. Мой самый любимый комментарий под этим видео – мне его прислали – там написано: "А, выжили Dantes из дома".

"Щоб не було" – первая дуэтная песня Дорофеевой и ее нового бойфренда, украинского ресторатора Михаила Кацурина. В начале декабря 2022 года певица выпустила клип на этот трек, сняв в нем своего бойфренда. "Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – заявила в день премьеры певица.

В марте 2023 года Дорофеева и Кацурин впервые спели эту песню на концерте артистки в Луцке.

Ранее Dantes не комментировал совместное творчество экс-супруги и ее нового избранника.