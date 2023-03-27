Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
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Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом

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Дорофеева сняла своего нового бойфренда Кацурина в клипе на песню "Щоб не було"
Дорофеева сняла своего нового бойфренда Кацурина в клипе на песню "Щоб не було"
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский певец Dantes стал участником второго выпуска шоу "Я люблю Україну", запись которого опубликована 26 марта на YouTube украинского канала ТЕТ.

Одним из заданий шоу было отгадать исполнителя песни по комментариям подписчиков. Первый комментарий звучал так: "А зачем ему та шапка в доме? Там холодно или он стесняется своей лысины?".

После того, как команда-конкурент ответила неправильно, Dantes заявил, что правильный ответ на этот вопрос знает только он.

"Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится, – заявил артист. – В нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она называется "Щоб не було" Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю. Мой самый любимый комментарий под этим видео  мне его прислали  там написано: "А, выжили Dantes из дома". 

"Щоб не було" – первая дуэтная песня Дорофеевой и ее нового бойфренда, украинского ресторатора Михаила Кацурина. В начале декабря 2022 года певица выпустила клип на этот трек, сняв в нем своего бойфренда. "Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – заявила в день премьеры певица.

В марте 2023 года Дорофеева и Кацурин впервые спели эту песню на концерте артистки в Луцке.

Ранее Dantes не комментировал совместное творчество экс-супруги и ее нового избранника.

Контекст:

В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании с Dantes. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод. 

О романе Дорофеевой с Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: видео, Надя Дорофеева, видеоклип, записи, Dantes, Михаил Кацурин
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