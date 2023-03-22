Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео

"Щоб не було" – первая дуэтная песня Дорофеевой и Кацурина. В начале декабря 2022 года певица выпустила клип на этот трек, сняв в нем своего нового бойфренда.

Контекст:

В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод.

О романе Дорофеевой с Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года.