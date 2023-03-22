Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео

"Щоб не було" – первая дуэтная песня Дорофеевой и Кацурина. В начале декабря 2022 года певица выпустила клип на этот трек, сняв в нем своего нового бойфренда.
@dodo_ofk Нарешті! Ми всі цього чекали * наш inst: dodo_ofk (там багато цікавого * ) #nadyadorofeeva #надядорофеєва #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #сенси #щобнебуло @nadyadorofeeva @misha_katsurin оригінальний звук - dodo_ofk
В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод.
О романе Дорофеевой с Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года.