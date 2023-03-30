Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было

"Если бы Галкин продался и был бы за войну и Путина, и Алла Борисовна его поддержала, поменялось бы ваше отношение к Алле и Максиму?" – спросил у Вайкуле ведущий.
"Да. Отношений бы не было", – коротко заявила Вайкуле.
Она подчеркнула, что ей не пришлось об этом даже думать, так как Галкин "моментально отреагировал" после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.
"Он хороший человек", – высказалась Вайкуле о Галкине.
Вайкуле с Пугачевой и Галкиным связывает многолетняя дружба.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов.
28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват Путин.