Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было

"Если бы Галкин продался и был бы за войну и Путина, и Алла Борисовна его поддержала, поменялось бы ваше отношение к Алле и Максиму?" – спросил у Вайкуле ведущий.

"Да. Отношений бы не было", – коротко заявила Вайкуле.

Она подчеркнула, что ей не пришлось об этом даже думать, так как Галкин "моментально отреагировал" после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

"Он хороший человек", – высказалась Вайкуле о Галкине.