Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
Новости

Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вайкуле с Пугачевой и Галкиным связывает многолетняя дружба
Вайкуле с Пугачевой и Галкиным связывает многолетняя дружба
Фото: _alla.pugacheva / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле 30 марта в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" призналась, что если бы российская певица Алла Пугачева и ее муж, российский шуомен Максим Галкин выступили в поддержку президента РФ Владимира Путина и российского полномасштабного вторжения в Украину, то ее дружба с ними прекратилась бы.

"Если бы Галкин продался и был бы за войну и Путина, и Алла Борисовна его поддержала, поменялось бы ваше отношение к Алле и Максиму?" – спросил у Вайкуле ведущий. 

"Да. Отношений бы не было", – коротко заявила Вайкуле. 

Она подчеркнула, что ей не пришлось об этом даже думать, так как Галкин "моментально отреагировал" после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

"Он хороший человек", – высказалась Вайкуле о Галкине.

Контекст:

Вайкуле с Пугачевой и Галкиным связывает многолетняя дружба.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов. 

28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины. В марте 2023 года артистка заявила, что в полномасштабном российском вторжении в Украину виноват Путин

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Максим Галкин, Лайма Вайкуле
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
Дмитрий ГОРДОН
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
Дмитрий ГОРДОН
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
Галина ГРИШИНА
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Галина ГРИШИНА
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Галина ГРИШИНА
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
Галина ГРИШИНА
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Галина ГРИШИНА
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Галина ГРИШИНА
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Галина ГРИШИНА
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
Галина ГРИШИНА
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 