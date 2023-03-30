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30 марта, 2023
 
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"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении

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В марте 2022 года Ахеджакова заявила, что не простит России нападение на Украину
В марте 2022 года Ахеджакова заявила, что не простит России нападение на Украину
Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса Лия Ахеджакова 10 марта написала заявление об увольнении по собственному желанию из московского театра "Современник". Об этом она рассказала в интервью, которое 30 марта опубликовала российская "Новая газета".

Покидать Россию Ахеджакова пока не планирует, отмечается в статье. 

Заявление об увольнении артистка написала после того, как в начале февраля руководство "Современника" исключило из репертуара единственный спектакль с ее участием – "Игра в джин". Актрисе заявили, что это произошло "по требованию разгневанных каких-то людей".

Контекст:

Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ. 

В марте 2022 года актриса заявила, что не простит России нападение на Украину. "Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: театр, Лия Ахеджакова, война России против Украины, актриса
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