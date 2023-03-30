Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ларина считает Ахеджакову смелым и отважным человеком, не изменившим себе
Ларина считает Ахеджакову смелым и отважным человеком, не изменившим себе
Скриншот: Крым.Реалии / YouTube

Российская актриса Лия Ахеджакова – смелый, самоотверженный, искренний человек, с которым некрасиво поступили в театре "Современник", лишив возможности выходить на сцену. Об этом заявила проживающая в Португалии российская журналистка, экс-ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В театре "Современник" с Ахеджаковой такое произошло: репертуара лишили… Все эти великие народные, перезаслуженные, лауреаты – никто ничего. Проститутки дешевые", – высказался Гордон.

Ларина согласилась с украинским журналистом, заметив, что российские театральные деятели могут обидеться за такое определение, но, с другой стороны, на это "нечего возразить".

"Вообще это ужасно. Лия рассказывала, что она в театр приходила, как будто в чужую страну, что ее обходили как чумную. Она приходит в театр перед последними событиями, идет по коридору, и есть люди, которые просто не здороваются. Как будто она чем-то заражена, что вообще нельзя подходить. Это что такое? Страх?" – поделилась экс-ведущая "Эха Москвы".

Ахеджакову она причисляет к тем российским деятелям искусств, которые себе не изменили.

"Это совершенно отважные люди, которые не боятся ничего уже в своей жизни. Они уже все пережили и для себя все решили", – отметила радиоведущая.

Ларина пояснила, почему не приглашает людей из этой категории к себе в эфир – чтобы не подставить.

"Я думаю: "Ну как же я воспользуюсь их смелостью, самоотверженностью и искренностью?" Вы же видите, что никаких авторитетов уже нет для этой власти, для этого [российского] фашистского режима. Они готовы смешать с дерьмом любого человека, который является золотым фондом отечественной культуры. Они готовы уничтожить, размазать репутацию, оскорбить, сделать жизнь невыносимой, лишить званий – все, что угодно. И конца и края этому нет", – заявила журналистка.

Она добавила, что ей "очень страшно" за таких людей, как Ахеджакова.

"И я понимаю, какие чувства эти люди испытывают: люди с совестью, люди смелые, отважные, которые привыкли жить так, что "я говорю то, что считаю нужным, и никто не посмеет мне заткнуть рот", – заключила Ларина. 

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ. 

В марте 2022 года актриса заявила, что не простит России нападение на Украину. "Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

В начале февраля 2023 года московский театр "Современник", в котором служит Ахеджакова, убрал из репертуара единственный спектакль с ее участием – "Игра в джин". Директор театра, по ее словам, пояснил актрисе, что это произошло "по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма.

10 ноября Ахеджакова сообщила "Новой газете. Европа" о том, что написала заявление об уходе из "Современника" по собственному желанию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, искусство, Москва, театр, культура, Лия Ахеджакова, Эхо Москвы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Ксения Ларина, актриса, интервью, власть, спектакль, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
Дмитрий ГОРДОН
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
Дмитрий ГОРДОН
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 