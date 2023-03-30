  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную

"В театре "Современник" с Ахеджаковой такое произошло: репертуара лишили… Все эти великие народные, перезаслуженные, лауреаты – никто ничего. Проститутки дешевые", – высказался Гордон.

Ларина согласилась с украинским журналистом, заметив, что российские театральные деятели могут обидеться за такое определение, но, с другой стороны, на это "нечего возразить".



"Вообще это ужасно. Лия рассказывала, что она в театр приходила, как будто в чужую страну, что ее обходили как чумную. Она приходит в театр перед последними событиями, идет по коридору, и есть люди, которые просто не здороваются. Как будто она чем-то заражена, что вообще нельзя подходить. Это что такое? Страх?" – поделилась экс-ведущая "Эха Москвы".

Ахеджакову она причисляет к тем российским деятелям искусств, которые себе не изменили.

"Это совершенно отважные люди, которые не боятся ничего уже в своей жизни. Они уже все пережили и для себя все решили", – отметила радиоведущая.

Ларина пояснила, почему не приглашает людей из этой категории к себе в эфир – чтобы не подставить.

"Я думаю: "Ну как же я воспользуюсь их смелостью, самоотверженностью и искренностью?" Вы же видите, что никаких авторитетов уже нет для этой власти, для этого [российского] фашистского режима. Они готовы смешать с дерьмом любого человека, который является золотым фондом отечественной культуры. Они готовы уничтожить, размазать репутацию, оскорбить, сделать жизнь невыносимой, лишить званий – все, что угодно. И конца и края этому нет", – заявила журналистка.

Она добавила, что ей "очень страшно" за таких людей, как Ахеджакова.

"И я понимаю, какие чувства эти люди испытывают: люди с совестью, люди смелые, отважные, которые привыкли жить так, что "я говорю то, что считаю нужным, и никто не посмеет мне заткнуть рот", – заключила Ларина.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

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