  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную

"В театре "Современник" с Ахеджаковой такое произошло: репертуара лишили… Все эти великие народные, перезаслуженные, лауреаты – никто ничего. Проститутки дешевые", – высказался Гордон.
Ларина согласилась с украинским журналистом, заметив, что российские театральные деятели могут обидеться за такое определение, но, с другой стороны, на это "нечего возразить".
"Вообще это ужасно. Лия рассказывала, что она в театр приходила, как будто в чужую страну, что ее обходили как чумную. Она приходит в театр перед последними событиями, идет по коридору, и есть люди, которые просто не здороваются. Как будто она чем-то заражена, что вообще нельзя подходить. Это что такое? Страх?" – поделилась экс-ведущая "Эха Москвы".
Ахеджакову она причисляет к тем российским деятелям искусств, которые себе не изменили.
"Это совершенно отважные люди, которые не боятся ничего уже в своей жизни. Они уже все пережили и для себя все решили", – отметила радиоведущая.
Ларина пояснила, почему не приглашает людей из этой категории к себе в эфир – чтобы не подставить.
"Я думаю: "Ну как же я воспользуюсь их смелостью, самоотверженностью и искренностью?" Вы же видите, что никаких авторитетов уже нет для этой власти, для этого [российского] фашистского режима. Они готовы смешать с дерьмом любого человека, который является золотым фондом отечественной культуры. Они готовы уничтожить, размазать репутацию, оскорбить, сделать жизнь невыносимой, лишить званий – все, что угодно. И конца и края этому нет", – заявила журналистка.
Она добавила, что ей "очень страшно" за таких людей, как Ахеджакова.
"И я понимаю, какие чувства эти люди испытывают: люди с совестью, люди смелые, отважные, которые привыкли жить так, что "я говорю то, что считаю нужным, и никто не посмеет мне заткнуть рот", – заключила Ларина.
Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью
Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.
Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России.
Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ.
В марте 2022 года актриса заявила, что не простит России нападение на Украину. "Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.
В начале февраля 2023 года московский театр "Современник", в котором служит Ахеджакова, убрал из репертуара единственный спектакль с ее участием – "Игра в джин". Директор театра, по ее словам, пояснил актрисе, что это произошло "по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма.
10 ноября Ахеджакова сообщила "Новой газете. Европа" о том, что написала заявление об уходе из "Современника" по собственному желанию.