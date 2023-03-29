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29 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?

 
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Ларина: Каждый для себя эту "красную линию" определяет
Ларина: Каждый для себя эту "красную линию" определяет
Фото: Ксения Ларина / Facebook

Проживающая в Португалии российская журналистка, экс-ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что руководители ведущих московских театров под влиянием российского правительства идут "путем компромиссов, который кончится большой бедой".

"Путь компромисса мы наблюдаем во многих вариантах судеб творческих людей. И это путь, который кончится большой бедой для человека. Я уже тоже про это говорила: каждый для себя эту "красную линию" определяет. Все сегодняшние худруки, которые еще остались в России. И среди них действительно немало талантливых и порядочных людей, – заявила Ларина. –  И которые думают про себя: "Ну ладно, это я сделаю. Но если это попросят – тут уже все". И эта "красная линия" потихонечку отдаляется, отдаляется, эту границу они от себя отталкивают... И это все. И вдруг в какой-то момент очнутся и поймут, что они в паутине и из нее вылезти уже невозможно".

Ларина в этом контексте упомянула московской театр "Современник", руководство которого лишило репертуара российскую актрису Лию Ахеджакову, которая неоднократно выступала против нападения РФ на Украину

Журналистка отметила, что в разговоре с ней Ахеджакова признавалась, что накануне запрета появилась в театре и ощущала там себя чужой.

"Лия рассказывала, что в театр приходила, как будто в чужую страну, что ее обходили как чумную. Она приходит в театр перед последними событиями, идет по коридору, и есть люди, которые просто не здороваются. Как будто она чем-то заражена, что вообще нельзя подходить. Это что такое? Страх? Театр [имени] Вахтангова – это для меня какой-то ужас запредельный. У них там гарцует [глава российского Следственного комитета АлександрБастрыкин на сцене, а они рассказывают какие-то байки, что, мол, "зато мы спектакли [литовского режиссера и экс-худрука театра] Римаса Туминаса играем". "Войну и мир" играем, антивоенный спектакль. Но при этом, значит, "все сосем у Бастрыкина". Это как такое может быть?" – возмутилась журналистка.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Глава российского Следкома Бастрыкин осенью 2022 года во время открытия 102-го сезона в Московском театре имени Вахтангова вышел на сцену, чтобы прочитать стихи собственного сочинения. Он также вручил директору театра Кириллу Кроку ведомственную медаль "350 лет Петру Великому", а коллектив театра наградил почетной грамотой.

Крок в свою очередь поблагодарил актеров, которые остались в театре, за то, что они "не занимаются дешевым политиканством". 

Туминас был уволен с должности худрука театра в мае 2022 года после разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко предложили ему поставить поставить пьесу о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере в одном из украинских театров. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Москва, Степан Бандера, Лия Ахеджакова, режиссер, Александр Бастрыкин, война России против Украины, Ксения Ларина, спектакль
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