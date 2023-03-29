  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?

"Путь компромисса мы наблюдаем во многих вариантах судеб творческих людей. И это путь, который кончится большой бедой для человека. Я уже тоже про это говорила: каждый для себя эту "красную линию" определяет. Все сегодняшние худруки, которые еще остались в России. И среди них действительно немало талантливых и порядочных людей, – заявила Ларина. – И которые думают про себя: "Ну ладно, это я сделаю. Но если это попросят – тут уже все". И эта "красная линия" потихонечку отдаляется, отдаляется, эту границу они от себя отталкивают... И это все. И вдруг в какой-то момент очнутся и поймут, что они в паутине и из нее вылезти уже невозможно".

Ларина в этом контексте упомянула московской театр "Современник", руководство которого лишило репертуара российскую актрису Лию Ахеджакову, которая неоднократно выступала против нападения РФ на Украину.

Журналистка отметила, что в разговоре с ней Ахеджакова признавалась, что накануне запрета появилась в театре и ощущала там себя чужой.

"Лия рассказывала, что в театр приходила, как будто в чужую страну, что ее обходили как чумную. Она приходит в театр перед последними событиями, идет по коридору, и есть люди, которые просто не здороваются. Как будто она чем-то заражена, что вообще нельзя подходить. Это что такое? Страх? Театр [имени] Вахтангова – это для меня какой-то ужас запредельный. У них там гарцует [глава российского Следственного комитета Александр] Бастрыкин на сцене, а они рассказывают какие-то байки, что, мол, "зато мы спектакли [литовского режиссера и экс-худрука театра] Римаса Туминаса играем". "Войну и мир" играем, антивоенный спектакль. Но при этом, значит, "все сосем у Бастрыкина". Это как такое может быть?" – возмутилась журналистка.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube