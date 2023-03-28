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28 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него

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В 2014 году Захаров подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку Путина и вторжения РФ в Украину
В 2014 году Захаров подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку Путина и вторжения РФ в Украину
Фото: kino-teatr.ru

Российский режиссер Марк Захаров испортил себе некролог тем, что в последние годы жизни поддержал политику президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила проживающая в Португалии российская журналистка, экс-ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Для меня уж точно кто испортил себе некролог, так это Марк Захаров, который всю жизнь был абсолютно отдельным человеком и не позволял себя втягивать в подлости, в гадость. И в итоге он становится доверенным лицом Путина. И он уже был совершенно больным, с палочкой, он уже еле ходил, но он все равно молился [на него]. Зачем ты это сделал? Вопрос. Ты уже понимал, что ты уходящая натура. Зачем?" – высказалась Ларина.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Захаров умер осенью 2019 года в возрасте 85 лет

В 2014 году он подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку Путина и вторжения РФ в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, культура, некролог, режиссер, вторжение, война России против Украины, президент, Ксения Ларина, Марк Захаров
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