  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него

"Для меня уж точно кто испортил себе некролог, так это Марк Захаров, который всю жизнь был абсолютно отдельным человеком и не позволял себя втягивать в подлости, в гадость. И в итоге он становится доверенным лицом Путина. И он уже был совершенно больным, с палочкой, он уже еле ходил, но он все равно молился [на него]. Зачем ты это сделал? Вопрос. Ты уже понимал, что ты уходящая натура. Зачем?" – высказалась Ларина.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

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