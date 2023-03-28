Ларина: Соловьев устроил мне травлю. Последней каплей было, когда мне прислали фотографию мертвого Немцова как метку. У меня был жуткий страх, я боялась выйти из машины

"Я так не скажу. Он устроил мне такую травлю, буллинг настоящий. Это случилось после нападения на [ведущую прямого эфира "Эха Москвы"] Таню Фельгенгауэр, когда с ножом какой-то безумный человек на нее бросился. А буквально за неделю до этого события Соловьев в своем эфире в очередной раз наезжал на "Эхо", и, приводя в пример какие-то слова моих коллег в эфире, он крикнул: "Кто же когда-нибудь заткнет эти поганые рты?!" Эту фразу я помню. И я эту фразу написала в Twitter, сфотографировав нашу комнату, где произошло нападение, с пятнами крови. И написала: "Ты же хотел. Наверное, кто-то послушался твоего призыва заткнуть наши "поганые рты". И после этого он устроил мне травлю", – сказала Ларина.

Она объяснила, "что такое травля от Соловьева".

"Это же не Соловьев травит. Он орет, кричит, беснуется. Вся его паства, все прихожане этой секты – они все набрасываются на человека со страшными словами: от помоечных оскорблений до прямых угроз. И у меня началась мания преследования. Я говорю вам честно. Последней каплей было, когда мне прислали фотографию мертвого [российского оппозиционера Бориса] Немцова на мосту [в Москве, где его убили в феврале 2015 года]", – отметила Ларина.

По словам журналистки, присланная ей фотография Немцова была "даже без текста, а как некая метка".

"Я боялась выйти из машины. Я приезжала вечером домой на такси и боялась выйти и дойти до подъезда. Такой у меня был жуткий страх. И Алексей [Венедиктов] понял, в каком состоянии я нахожусь, и сказал: "Давайте вы уедете на какое-то время". Ну у нас, слава богу, было куда, Дима. Он нас не эвакуировал, как это он тогда, может быть, представлял. Может быть, ему очень хотелось так представить. Он просто мне позволил жить и работать удаленно, оставаясь сотрудником радиостанции "Эхо Москвы", не выводя меня за штат. Я сохранила как минимум три-четыре свои передачи и вела их оттуда. Я была первым удаленным сотрудником. Это было еще до пандемии. Я все это прошла и жила удаленно", – рассказала Ларина.

Она выразила Венедиктову благодарность за события того периода.

"Во-первых, мы никогда не знаем, реализуют эти угрозы или нет. Мы не знаем, кто это пишет, мы не знаем, кто нам угрожает. Это никому не известно. Может быть, это просто боты, а может быть, это реальные люди. Хрен его знает. Учитывая, что Россия – страна, в которой политические, или убийства по заказу, или убийства просто потому, что человек раздражает кого-то, или нападения на человека из-за того, что он раздражает, просто бесит, – это нормально. За это не то что не осуждают – сейчас это вообще стало приветствоваться", – подчеркнула Ларина.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube