  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом

Певцов с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину принимает участие в пропагандистских концертах в поддержку Путина Фото: Дмитрий Певцов / Facebook

Отвечая на уточняющий вопрос, Ларина подтвердила, что "имела грех" когда-то учиться вместе с Певцовым, который выступил в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину и президента России Владимира Путина.

"Певцов просто глупый человек. Давайте скажу просто. К сожалению, среди людей, которые сегодня зигуют на всех площадях... Это мой личный вывод. Ну, про Певцова я скажу, что он никогда не отличался большим умом. Но это тоже не открытие. Он сам всегда говорил: "Я мало читал, я глупый". Он всегда признавался в этом", – рассказала Ларина.

Журналистка отметила, что наблюдает "за этим серпентарием", и пришла к выводу, что эти люди "помимо общего безумия, шизофрении, паранойи и кровожадности" отличаются "какой-то безмозглостью".

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