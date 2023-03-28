Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Певцов с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину принимает участие в пропагандистских концертах в поддержку Путина
Певцов с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину принимает участие в пропагандистских концертах в поддержку Путина
Фото: Дмитрий Певцов / Facebook

Проживающая в Португалии российская журналистка, экс-ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону охарактеризовала российского актера Дмитрия Певцова как человека, который "никогда не отличался умом".

Отвечая на уточняющий вопрос, Ларина подтвердила, что "имела грех" когда-то учиться вместе с Певцовым, который выступил в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину и президента России Владимира Путина.

"Певцов просто глупый человек. Давайте скажу просто. К сожалению, среди людей, которые сегодня зигуют на всех площадях... Это мой личный вывод. Ну, про Певцова я скажу, что он никогда не отличался большим умом. Но это тоже не открытие. Он сам всегда говорил: "Я мало читал, я глупый". Он всегда признавался в этом", – рассказала Ларина.

Журналистка отметила, что наблюдает "за этим серпентарием", и пришла к выводу, что эти люди "помимо общего безумия, шизофрении, паранойи и кровожадности" отличаются "какой-то безмозглостью". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Певцов поддержал российскую агрессию против Украины. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину принимает участие в пропагандистских концертах в поддержку Путина

Певцов внесен в базу украинского сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), а также находится в базе сайта "Миротворец".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, Ксения Ларина, Дмитрий Певцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
  Яценюк: Глашатай Путина Медведев после своих постов должен дописывать: "Полюби меня больше, Володенька"
  Яценюк: Глашатай Путина Медведев после своих постов должен дописывать: "Полюби меня больше, Володенька"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом
  Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом
Дмитрий ГОРДОН
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
Галина ГРИШИНА
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
Галина ГРИШИНА
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Галина ГРИШИНА
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 