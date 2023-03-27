Ларина: Я мечтаю, чтобы Украина победила, чтобы путинский режим был повержен и чтобы Россия потерпела не только военное поражение, но и ментальное

"Я могу сказать только об одном: о чем я мечтаю. Чтобы как можно быстрее эта война закончилась, чтобы Украина победила, чтобы путинский режим был повержен, чтобы Россия потерпела поражение не только военное, но и ментальное. Это очень важно: чтобы вы, дорогие россияне, поняли, что вас нет. Не в физическом смысле, а именно в ментальном. Нет ни нации, ни общества. Вы – это руины", – сказала она.
Ларина отметила, что президент РФ Владимир Путин превратил в руины Украину, но ее, по мнению журналистки, очень быстро восстановят всем миром.
"А что делать с этими руинами, с тем, во что он превратил Россию, – это большой вопрос, кто будет это восстанавливать, кто будет этих людей лечить, исцелять, поднимать", – сказала она.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.
Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.