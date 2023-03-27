Ларина: Я мечтаю, чтобы Украина победила, чтобы путинский режим был повержен и чтобы Россия потерпела не только военное поражение, но и ментальное

Ларина: Очень важно: чтобы вы, дорогие россияне, поняли, что вас нет Фото: Ксения Ларина / Facebook

"Я могу сказать только об одном: о чем я мечтаю. Чтобы как можно быстрее эта война закончилась, чтобы Украина победила, чтобы путинский режим был повержен, чтобы Россия потерпела поражение не только военное, но и ментальное. Это очень важно: чтобы вы, дорогие россияне, поняли, что вас нет. Не в физическом смысле, а именно в ментальном. Нет ни нации, ни общества. Вы – это руины", – сказала она.

Ларина отметила, что президент РФ Владимир Путин превратил в руины Украину, но ее, по мнению журналистки, очень быстро восстановят всем миром.

"А что делать с этими руинами, с тем, во что он превратил Россию, – это большой вопрос, кто будет это восстанавливать, кто будет этих людей лечить, исцелять, поднимать", – сказала она.

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