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27 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"

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Ларина: Я тоскую по тем, кого нет, если говорить про конкретных людей
Ларина: Я тоскую по тем, кого нет, если говорить про конкретных людей
Фото: Ксения Ларина / Facebook

Российская журналистка Ксения Ларина в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, кого из своих собеседников может назвать самым ярким и выдающимся человеком, в том числе упомянула покойного российского писателя Владимира Войновича.

"Я тоскую по тем, кого нет, если говорить про конкретных людей. Которые не дожили до того, что сейчас происходит, и не дожили до конца этого чертового путинского режима. Я вспоминаю, как Владимир Николаевич Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при нем [президенте РФ Владимире Путине]. Я хочу пережить этого человека", – заявила Ларина.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас – Душанбе, Таджикистан). Сделал успешную карьеру в официальной советской литературе: опубликовал несколько повестей, писал стихи к песням. После публикации сатирического романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" за границей Войновича исключили из Союза писателей, а через несколько лет, в 1980 году, выслали из СССР и лишили гражданства.

В эмиграции Войнович написал сатирическую антиутопию "Москва-2042". В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено, после этого он вернулся в СССР.

Он активно критиковал главу Путина и осуждал агрессию РФ против Украины.

Войнович умер 27 июля 2019 года в возрасте 85 лет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Войнович, журналисты, Ксения Ларина, писатель
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