ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ларина: Одно из самых страшных открытий этой войны – это мы: Россия и российское общество

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ларина: Опора Путина люди без мозгов, без нравственных границ
Ларина: Опора Путина – люди без мозгов, без нравственных границ
Фото: Ксения Ларина / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российская журналистка Ксения Ларина заявила, что во время войны России против Украины российское общество проявило себя как рабы.

"Одно из самых страшных открытий этой войны – это мы, Россия, российское общество, это российский, русский народ. Да, конечно же, я могу сказать про себя, что я москвичка и не знала своей страны. Что тут скажешь? Не знала, безусловно. Но то, что мы сейчас видим: и реакцию самых простых людей, и то, с какой готовностью, рабской покорностью они отправляются на эту войну", – сказала она.

Российская журналистка отметила, что "год прошел, а они до сих пор верят в каких-то укрофашистов, в каких-то нацистов".

"Я даже не знаю, как описать словами то, что испытываешь. Потому что вдруг понимаешь, что все зря. Ты 30 лет долдонил по радио, рассказывал про общечеловеческие ценности, как идиот, и все время казалось, что тебя слышат. Я же не одна такая, нас много было. Да, наверное, нас меньшинство… Тех, которые проповедовали свободную страну и свободный мир, и русский мир с человеческим лицом, если можно так сказать. Мы его видели, мы сами были частью этого русского мира с человеческим лицом. Опять же, прежде всего благодаря [экс-президенту СССР] Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И потом это все выродилось. Оказалось, что это все фейки, ничего этого нет, это все наши иллюзии. Безусловно, проиграли мы все. Проиграли страну. Мы ее проиграли козлам и уродам", – объяснила Ларина.

По ее словам, поражает то, что "люди не чувствуют, что их презирают, что их держат за баранов".

"Они этого не понимают и не чувствуют. Им кажется, что папа их любит. Он вас презирает, идиоты. Он вас держит за полных баранов. Что лишний раз и подтвердилось во время этой войны. Ну как же так можно не чувствовать и не понимать? Это одно. Повторю: рабская покорность или вера в "священную войну", в каких-то нацистов, от которых мы будем освобождать... А следующий этап абсолютного разрушения и растления – это бесконечное выяснение, кто кому сколько заплатит за погибшего, за раненого... "Я настоящая жена", "А почему матери отдали? Я жена, мне лучше давайте деньги за погибшего"... Апофеоз всего – тетки с этими шубами. Это же не постановка. Шубы фейковые, а бабы-то настоящие", – подчеркнула Ларина.

Российская журналистка считает, что в будущем нужно изучить происходящее с РФ.

"В чем ужас. Кто это сделал? Для меня это вопрос следующий. Когда все кончится, мне кажется, это очень важный момент для исследования того, что произошло с нашей страной, с нашим обществом. Это что, [президент РФ Владимир] Путин таких людей налепил? Или они уже были до него – и просто он угадал, кто составляет его ядерный электорат? Его опора – люди без мозгов, без нравственных границ. Они вообще не понимают, что хорошо, а что плохо. Не понимают, что такое морально, аморально", – считает она.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ксения Ларина (настоящее имя  Оксана Баршева) родилась в 1963 году в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа.

После окончания вуза работала актрисой в Театре имени Пушкина и в театре "Сатирикон". После 1991 года ушла из театра, начала заниматься журналистикой. 

В разные годы была ведущей на радиостанции "Ностальжи", телеканале РЕН ТВ, радиостанции "Эхо Москвы". 

В 2017 году Ларина уехала из России. По словам бывшего главреда радиостанции Алексея Венедиктова, это произошло из-за травли со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева. Сейчас журналистка живет в Португалии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, журналисты, война России против Украины, Ксения Ларина, русские
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Галина ГРИШИНА
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
Галина ГРИШИНА
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Галина ГРИШИНА
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (133145)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (78679)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (70699)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (42309)
5
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (32572)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (32086)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (29073)
8
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (24920)
 
 
 
 