Ларина: Одно из самых страшных открытий этой войны – это мы: Россия и российское общество

"Одно из самых страшных открытий этой войны – это мы, Россия, российское общество, это российский, русский народ. Да, конечно же, я могу сказать про себя, что я москвичка и не знала своей страны. Что тут скажешь? Не знала, безусловно. Но то, что мы сейчас видим: и реакцию самых простых людей, и то, с какой готовностью, рабской покорностью они отправляются на эту войну", – сказала она.

Российская журналистка отметила, что "год прошел, а они до сих пор верят в каких-то укрофашистов, в каких-то нацистов".

"Я даже не знаю, как описать словами то, что испытываешь. Потому что вдруг понимаешь, что все зря. Ты 30 лет долдонил по радио, рассказывал про общечеловеческие ценности, как идиот, и все время казалось, что тебя слышат. Я же не одна такая, нас много было. Да, наверное, нас меньшинство… Тех, которые проповедовали свободную страну и свободный мир, и русский мир с человеческим лицом, если можно так сказать. Мы его видели, мы сами были частью этого русского мира с человеческим лицом. Опять же, прежде всего благодаря [экс-президенту СССР] Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И потом это все выродилось. Оказалось, что это все фейки, ничего этого нет, это все наши иллюзии. Безусловно, проиграли мы все. Проиграли страну. Мы ее проиграли козлам и уродам", – объяснила Ларина.

По ее словам, поражает то, что "люди не чувствуют, что их презирают, что их держат за баранов".

"Они этого не понимают и не чувствуют. Им кажется, что папа их любит. Он вас презирает, идиоты. Он вас держит за полных баранов. Что лишний раз и подтвердилось во время этой войны. Ну как же так можно не чувствовать и не понимать? Это одно. Повторю: рабская покорность или вера в "священную войну", в каких-то нацистов, от которых мы будем освобождать... А следующий этап абсолютного разрушения и растления – это бесконечное выяснение, кто кому сколько заплатит за погибшего, за раненого... "Я настоящая жена", "А почему матери отдали? Я жена, мне лучше давайте деньги за погибшего"... Апофеоз всего – тетки с этими шубами. Это же не постановка. Шубы фейковые, а бабы-то настоящие", – подчеркнула Ларина.

Российская журналистка считает, что в будущем нужно изучить происходящее с РФ.

"В чем ужас. Кто это сделал? Для меня это вопрос следующий. Когда все кончится, мне кажется, это очень важный момент для исследования того, что произошло с нашей страной, с нашим обществом. Это что, [президент РФ Владимир] Путин таких людей налепил? Или они уже были до него – и просто он угадал, кто составляет его ядерный электорат? Его опора – люди без мозгов, без нравственных границ. Они вообще не понимают, что хорошо, а что плохо. Не понимают, что такое морально, аморально", – считает она.

Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube