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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вышла ошибка". У вдов боевиков "ДНР" после съемки отобрали шубы, которые им выдали за погибших оккупантов

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Вдовы погибших в Украине российских оккупантов, как выяснилось, получили шубы временно. Кроме того, часть "вдов" могут быть ненастоящими, выяснили активистки из РФ
Вдовы погибших в Украине российских оккупантов, как выяснилось, получили шубы временно. Кроме того, часть "вдов" могут быть ненастоящими, выяснили активистки из РФ
Скриншот: Феминистское Антивоенное Сопротивление / Telegram

Шубы, которые "под камеры" выдали на временно оккупированной Россией территории Донбасса вдовам погибших оккупантов, после съемки у женщин забрали обратно организаторы "акции". Об этом сообщило 8 февраля в Telegram российское "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС).

"Одна из женщин на видео подтвердила нам в переписке, что у нее и как минимум трех других женщин отобрали шубы после съемки видеоролика. Изначально им сказали, что выданные шубы плохого качества, и пообещали выдать новые", – сказано в сообщении.

Участница съемки утверждает, что после многочисленных звонков некоей Ольге Васильевой, которая организовала раздачу шуб для вдов, женщинам сообщили, что "вышла ошибка и шубы предназначались другим людям".

Она рассказала "Феминистскому антивоенному сопротивлению", что информацию о раздаче шуб сообщали на работе. Она утверждает, что участницам съемки пообещали "дорогие подарки из Москвы" за то, что они будут говорить на видео.

"Женщина рассказала, что это частая практика – и что часто вдовы на фото и видео оказываются ненастоящими: "Такое часто бывает, что-то привозят из Москвы и снимают, мы всегда благодарны". Сколько настоящих вдов пригласили на раздачу подарков, неясно", – говорится в сообщении ФАС.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в Telegram скриншот поста с изложением этой истории, который, вероятно, написала одна из женщин, участвовавших в "церемонии" раздачи шуб.

"У меня есть подозрение, что они те самые шубы просто передают из рук в руки и снимают об этом видео", – пишет женщина, назвавшаяся Валей.

Она уточняет, что некоторые женщины все же успели уйти с шубами и она не знает "их дальнейшей судьбы".

"Лишь ленивый не высмеял [акцию] "шуба за мужа" от луганских жен убитых мобилизованных. Но, оказалось, это только начало истории. Луганские шубы как из Москвы привезли, так и в Москву увезли. После съемок видео и фотосессии шубы отобрали назад и повезли домой. А женщины остались с чувством… Хотя, да какие там чувства. Россия всегда кинет тебя. Всегда", – прокомментировал Андрющенко.

Фото и видео женщин, получивших шубы по случаю гибели их мужей-оккупантов, опубликовал 6 февраля пророссийский блогер, соратник бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина Евгений Скрипник в "ВКонтакте". В двух сообщениях Скрипника с фотографиями получательниц было указано, что шубы – это "подарки от россиян"

Контекст:

С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 135 тыс. оккупантов.

Теги: погибшие российские военные
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