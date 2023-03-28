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28 марта, 2023
 
Новости

Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват

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Вайкуле: Пока Россия не признает, что она не права, моей ноги там не будет
Вайкуле: Пока Россия не признает, что она не права, моей ноги там не будет
Скриншот: И Грянул Грэм / YouTube

Латвийская певица Лайма Вайкуле 24 марта в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" заявила, что в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину ощущала бессилие, так как понимала, что ничего не может сделать, чтобы это остановить.

Вайкуле подчеркнула, что в полномасштабном вторжении РФ в Украину виноват президент России Владимир Путина.

"Страшная несправедливость. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, хочется просто кричать. Но это никому не поможет. Для меня это ужасная, несправедливая война. Я не могу это принять. Не понимаю, как произошло, что люди не понимают, что происходит. Всем, кто со мной на эту тему начинает говорить, – я им говорю: "Не залезайте в дебри. Кто начал войну? Начал Путин. Больше ничего не надо говорить  он виноват", – сказала Вайкуле.

По словам певицы, она не понимает, почему люди в России не могут сказать, что Путин не прав.

"Он сделал очень плохой поступок", – высказалась она.

Артистка подчеркнула, что она сама не вернется в Россию до тех пор, пока страна-агрессор не признает свою вину.

"Я ни разу не была в [аннексированном] Крыму. И так же это связано с Россией – пока Россия не признает, что она не права, моей ноги там не будет", – заявила Вайкуле.

Контекст:

28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну.

Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Лайма Вайкуле
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