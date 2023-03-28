Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват

Вайкуле: Пока Россия не признает, что она не права, моей ноги там не будет Скриншот: И Грянул Грэм / YouTube

Вайкуле подчеркнула, что в полномасштабном вторжении РФ в Украину виноват президент России Владимир Путина.

"Страшная несправедливость. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, хочется просто кричать. Но это никому не поможет. Для меня это ужасная, несправедливая война. Я не могу это принять. Не понимаю, как произошло, что люди не понимают, что происходит. Всем, кто со мной на эту тему начинает говорить, – я им говорю: "Не залезайте в дебри. Кто начал войну? Начал Путин. Больше ничего не надо говорить – он виноват", – сказала Вайкуле.

По словам певицы, она не понимает, почему люди в России не могут сказать, что Путин не прав.

"Он сделал очень плохой поступок", – высказалась она.

Артистка подчеркнула, что она сама не вернется в Россию до тех пор, пока страна-агрессор не признает свою вину.

"Я ни разу не была в [аннексированном] Крыму. И так же это связано с Россией – пока Россия не признает, что она не права, моей ноги там не будет", – заявила Вайкуле.