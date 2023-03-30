Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
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Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?

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В марте 2022 года Дорофеева и Dantes заявили, что расстались
В марте 2022 года Дорофеева и Dantes заявили, что расстались
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский певец и волонтер Dantes (Владимир Гудков) на съемках в Варшаве (Польша) нового эпизода шоу "Пожежа" публично заступился за свою бывшую жену, украинскую певицу Надю Дорофееву. Запись концерта опубликована 29 марта на YouTube-канале его соведущего Алексея Дурнева.

В финале шоу, формат которого предусматривает ответы ведущих на вопросы зрителей в зале, одна из поклонниц в шутку поинтересовалась у Dantes, почему после развода с Дорофеевой он выбрал украинского дизайнера Дашу Кацурину, а не ее.

"Дорофеева – явно не топ,  добавила зрительница. – Нет, ну как человек она, наверное, такая... Сердечная, да?"

"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ, – возмущенно ударил по столу артист. – Вы встали обосрать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?"

После этой фразы зрительница сменила тему и обратилась с вопросом к Дурневу.

Контекст:

В марте 2022 года Дорофеева и Dantes заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод.

В настоящее время Дорофеева состоит в отношениях с бывшим мужем Кацуриной, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Об их романе стало известно в конце марта 2022 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Польша, концерт, Варшава, Алексей Дурнев, Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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