Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?

В финале шоу, формат которого предусматривает ответы ведущих на вопросы зрителей в зале, одна из поклонниц в шутку поинтересовалась у Dantes, почему после развода с Дорофеевой он выбрал украинского дизайнера Дашу Кацурину, а не ее.
"Дорофеева – явно не топ, – добавила зрительница. – Нет, ну как человек она, наверное, такая... Сердечная, да?"
"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ, – возмущенно ударил по столу артист. – Вы встали обосрать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?"
После этой фразы зрительница сменила тему и обратилась с вопросом к Дурневу.
В марте 2022 года Дорофеева и Dantes заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод.
В настоящее время Дорофеева состоит в отношениях с бывшим мужем Кацуриной, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Об их романе стало известно в конце марта 2022 года.