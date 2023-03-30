Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?

В марте 2022 года Дорофеева и Dantes заявили, что расстались Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В финале шоу, формат которого предусматривает ответы ведущих на вопросы зрителей в зале, одна из поклонниц в шутку поинтересовалась у Dantes, почему после развода с Дорофеевой он выбрал украинского дизайнера Дашу Кацурину, а не ее.

"Дорофеева – явно не топ, – добавила зрительница. – Нет, ну как человек она, наверное, такая... Сердечная, да?"

"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ, – возмущенно ударил по столу артист. – Вы встали обосрать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?"

После этой фразы зрительница сменила тему и обратилась с вопросом к Дурневу.