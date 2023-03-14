"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице

"Важный вопрос: "А когда след от герпеса исчезнет?" – спросил музыкант.

Dantes отметил, что острая фаза заболевания позади, но шрам от язвочки не проходит уже вторую неделю.

"Пройдет или нет?" – поинтересовался он.

Контекст:

Герпес – группа вирусных заболеваний, характеризующихся высыпаниями сгруппированных пузырьков на коже и слизистых.

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.

Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.