"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением

"Хочется быть сильным, хочется писать мотивирующие посты. Но я не железный и, иногда нашутившись на сцене, поднимая дух и отвлекая других от ужасных событий, понимаю, что адекватнее – принять все происходящее. Однажды и навсегда. Сесть так и прокричаться нормально, рыдать, сжечь яростью всех врагов. Так и поступил. Стало легче", – признался певец.
Dantes отметил, что не задает себе вопросы "Почему?", "Когда?", "Зачем?"
"Это моя жизнь. Это наша жизнь. Она не будет такой, как раньше. Да, будет лучше, 100%, просто не надо подгонять этот момент. Живу здесь и сейчас. Вот пишу это, и на душе кошки скребут, а через несколько часов буду смеяться, а потом буду замечать, как пахнет весной, потом будут какие-то еще эмоции… Но потом… Не планирую и не жду", – написал он.
Певец посоветовал следовать его примеру.
"Советую каждому прокричаться, прорыдаться, вспомнить и поблагодарить всех, благодаря кому мы живы, задонатить, улыбнуться и жить", – добавил он.
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Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году музыкант начал сольную карьеру.
Dantes проводит концерты в поддержку ВСУ. Певец выступал на передовой в Донецкой области.