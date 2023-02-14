Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице

Кацурина заявила, что адресованный ей пост от Dantes в День влюбленных стал для нее неожиданностью Скриншот: vladimirdantes / Instagram

"Спасибо тебе", – написал он, опубликовав черно-бело фото, на котором Кацурина запечатлена со своей дочерью от предыдущих отношений.

"Володя, растрогал меня, так неожиданно. Ты все знаешь", – отреагировала Кацурина.

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