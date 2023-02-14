Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице

"Спасибо тебе", – написал он, опубликовав черно-бело фото, на котором Кацурина запечатлена со своей дочерью от предыдущих отношений.
"Володя, растрогал меня, так неожиданно. Ты все знаешь", – отреагировала Кацурина.
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В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года.
В настоящее время Дорофеева состоит в отношениях с бывшим мужем Кацуриной, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.