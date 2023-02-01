Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане

Dantes: Часто слышу, что правда – это одно из самых сильных оружий в арсенале человека Фото: vladimirdantes / Instagram

Артист позирует, удерживая ребенка одной рукой.

"Часто слышу, что правда – это одно из самых сильных оружий в арсенале человека. И также часто обманываю других и сам себя", – написал он.

Dantes отметил, что обманывает, когда говорит, что у него все нормально и что ему не интересно знать, что "там у них происходит".

"Это лукавство на 100%", – подчеркнул певец.

Также он добавил, что обычно благодарит за совет не потому, что действительно благодарен, а потому, что считает себя вежливыми человеком, у которого нет желания слушать непрошенные советы.

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