Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2023
 
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Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане

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Dantes: Часто слышу, что правда это одно из самых сильных оружий в арсенале человека
Dantes: Часто слышу, что правда – это одно из самых сильных оружий в арсенале человека
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 1 февраля в Instagram разместил фото, на котором запечатлен с сыном своей новой девушки – украинского ресторатора и дизайнера Дарьи Кацуриной.

Артист позирует, удерживая ребенка одной рукой. 

"Часто слышу, что правда – это одно из самых сильных оружий в арсенале человека. И также часто обманываю других и сам себя", – написал он. 

Dantes отметил, что обманывает, когда говорит, что у него все нормально и что ему не интересно знать, что "там у них происходит".

"Это лукавство на 100%", – подчеркнул певец. 

Также он добавил, что обычно благодарит за совет не потому, что действительно благодарен, а потому, что считает себя вежливыми человеком, у которого нет желания слушать непрошенные советы.

Контекст:

В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. 

В настоящее время Дорофеева состоит в отношениях с бывшим мужем Кацуриной, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. 

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, певец, Dantes, Даша Кацурина
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