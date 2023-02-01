Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2023
 
Новости

Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню

В реперутаре Dantes нет дуэтных песен
В реперутаре Dantes нет дуэтных песен
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 31 января, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, признался, что хотел бы записать совместную песню с украинской певицей Кристиной Соловий.

"Очень давно этого хочу", –  отметил артист.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру. В его репертуаре нет дуэтных песен с украинскими артистами. 

Кристина Соловий стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и "Rosa Ventorum I". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Кристина Соловий, Dantes
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