Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню

"Очень давно этого хочу", – отметил артист.

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру. В его репертуаре нет дуэтных песен с украинскими артистами.

Кристина Соловий стала известной после участия в шоу "Голос країни" на "1+1" в 2013 году. В дискографии исполнительницы три альбома – "Жива вода", "Любий друг" и "Rosa Ventorum I".