Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму

"Знаете, еще несколько дней назад я бы сказала, что мне удается планировать работу. Я готовилась к долгожданному туру "Я – Украина". Готовилась, ждала встречи со зрителями. Но на днях у меня нашли новообразование на связках. Из-за него мне пришлось перенести пять концертов. Врачи сказали, что я могу потерять голос навсегда, если не буду соблюдать их рекомендации. Поэтому сейчас я лечусь, делаю все, что мне сказала фониатор", – рассказала артистка.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли сейчас в ее жизни место простым радостям, Каменских заявила, что для нее самым важным является объективная оценка собственных сил.

"Самое главное – не обесценивать себя, не отчаиваться, не требовать от себя слишком многого. Если ты сегодня задонатил по мере своих возможностей, помог кому-то и просто даже словом поддержал – это уже хороший день, а ты молодец, – заявила она. – Некоторое время назад я поняла, что мне нужна психологическая помощь, потому что все накопленное еще до февраля прошлого года начало меня просто уничтожать. Поэтому я начала на регулярной основе работать с психологом и очень рада такому решению. Мне помогли распутать этот клубок, научиться техникам и знаниям, помогающим держать себя в ресурсе".

В интервью Каменских ни разу не упомянула своего мужа, украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

Слухи о разводе после заявления певицы Gip C

Каменских дала интервью после того, как стало известно, что Потап предлагал своей экс-подопечной, украинской певице и блогеру Gip C, которая сейчас живет в США, интим в обмен на карьеру.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала Gip C.

Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна.

Gip C также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся в студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула Gip C.

Ни Каменских, ни ее муж официально это не комментировали, но 28 марта Каменских записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении.

30 марта украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале заявил, что Каменских якобы разводится с Потапом.