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31 марта, 2023
 
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Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап и Каменских поженились весной 2019 года
Потап и Каменских поженились весной 2019 года
Фото: realpotap / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в интервью, которое 31 марта опубликовано на сайте Viva!, призналась, что некоторое время назад обратилась за психологической помощью. Кроме того, она находится под наблюдением фониатора, так как врачи опасаются, что певица может навсегда потерять голос.

"Знаете, еще несколько дней назад я бы сказала, что мне удается планировать работу. Я готовилась к долгожданному туру "Я – Украина". Готовилась, ждала встречи со зрителями.  Но на днях у меня нашли новообразование на связках. Из-за него мне пришлось перенести пять концертов. Врачи сказали, что я могу потерять голос навсегда, если не буду соблюдать их рекомендации. Поэтому сейчас я лечусь, делаю все, что мне сказала фониатор", – рассказала артистка.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли сейчас в ее жизни место простым радостям, Каменских заявила, что для нее самым важным является объективная оценка собственных сил.

"Самое главное – не обесценивать себя, не отчаиваться, не требовать от себя слишком многого. Если ты сегодня задонатил по мере своих возможностей, помог кому-то и просто даже словом поддержал – это уже хороший день, а ты молодец, – заявила она. – Некоторое время назад я поняла, что мне нужна психологическая помощь, потому что все накопленное еще до февраля прошлого года начало меня просто уничтожать. Поэтому я начала на регулярной основе работать с психологом и очень рада такому решению. Мне помогли распутать этот клубок, научиться техникам и знаниям, помогающим держать себя в ресурсе". 

В интервью Каменских ни разу не упомянула своего мужа, украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко). 

Слухи о разводе после заявления певицы Gip C

Каменских дала интервью после того, как стало известно, что Потап предлагал своей экс-подопечной, украинской певице и блогеру Gip C, которая сейчас живет в США, интим в обмен на карьеру.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала Gip C.

Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна.

Gip C также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся в студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула Gip C. 

Ни Каменских, ни ее муж официально это не комментировали, но 28 марта Каменских записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении. 

30 марта украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале заявил, что Каменских якобы разводится с Потапом

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Настя Каменских, семья, Потап, певица, развод, Алексей Потапенко, Gip C, слухи
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