"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры

Блогер сослался на источник среди людей, которые ранее работали с Потапом и Каменских.
По информации Беспалова, причиной развода стали измены Потапа с человеком из их с Каменских круга. Блогер отметил, что ему лично несколько девушек рассказывали о повышенном внимании со стороны Потапа.
Telegram-канал блогера Harley Quinn 30 марта также заявил о разводе Каменских и Потапа. Причиной снова назвали измену Потапа. По информации Harley Quinn, Каменских одна живет в супружеском доме и тяжело переживает разрыв.
Блогер отметила, что информация проверенная.
"Инфа – сотка", – подчеркнула она.
Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.
17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.
В начале марта украинская певица Gip C в Instagram заявила, что Потап предлагал ей интим в обмен на карьеру. СМИ обратили внимание на ее пост только 27 марта.
Gip C была участницей продюсируемой Потапом группы NZK. В настоящее время она проживает в США. 29 марта певица поделилась подробностями общения и сотрудничества с Потапом.