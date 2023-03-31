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31 марта, 2023
 
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"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры

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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года
Каменских и Потап поженились в мае 2019 года
Фото: realpotap / Instagram

Украинская певица Настя Каменских и Потап находятся в процессе развода. Об этом 30 марта заявил блогер Богдан Беспалов а своем YouTube-канале.

Блогер сослался на источник среди людей, которые ранее работали с Потапом и Каменских.

По информации Беспалова, причиной развода стали измены Потапа с человеком из их с Каменских круга. Блогер отметил, что ему лично несколько девушек рассказывали о повышенном внимании со стороны Потапа.

Telegram-канал блогера Harley Quinn 30 марта также заявил о разводе Каменских и Потапа. Причиной снова назвали измену Потапа. По информации Harley Quinn, Каменских одна живет в супружеском доме и тяжело переживает разрыв.

Блогер отметила, что информация проверенная.

"Инфа – сотка", – подчеркнула она.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.

17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап. После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.

В начале марта украинская певица Gip C в Instagram заявила, что Потап предлагал ей интим в обмен на карьеру. СМИ обратили внимание на ее пост только 27 марта.

Gip C была участницей продюсируемой Потапом группы NZK. В настоящее время она проживает в США. 29 марта певица поделилась подробностями общения и сотрудничества с Потапом.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, блогеры, развод, Алексей Потапенко, измена
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