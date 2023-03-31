"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года Фото: realpotap / Instagram

Блогер сослался на источник среди людей, которые ранее работали с Потапом и Каменских.

По информации Беспалова, причиной развода стали измены Потапа с человеком из их с Каменских круга. Блогер отметил, что ему лично несколько девушек рассказывали о повышенном внимании со стороны Потапа.

Telegram-канал блогера Harley Quinn 30 марта также заявил о разводе Каменских и Потапа. Причиной снова назвали измену Потапа. По информации Harley Quinn, Каменских одна живет в супружеском доме и тяжело переживает разрыв.

Блогер отметила, что информация проверенная.

"Инфа – сотка", – подчеркнула она.