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29 марта, 2023
 
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"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление

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Gip С: Потап знает все и помнит
Gip С: Потап знает все и помнит
Фото: iamgip.c / Instagram

Экс-подопечная украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), артистка и блогер Gip C (Евгения Гордая) 28 марта в Instagram Stories заявила, что внутри лейбла Потапа "все скрыто под 10 замками".

"Потап знает все и помнит. И моя семья тоже, ведь именно они [родственники] везли меня на "бизнес-разговор". Я понимаю, вы их очень любите. Вы смеетесь надо мной, а мне жаль вас и их, ведь там внутри все скрыто под 10 замками с таким п...здецом, который и придумать сложно. Об изменах, шантажах с порно и долгах лейбла", – написала певица.

Она добавила, что считает правильным завершение сотрудничества с Потапом.

"Я жму руку себе в благодарность за то, что вовремя вышла из этого дерьма и могу спокойно говорить об этом, не боясь, что моя карьера под угрозой", – написала Gip C.

Фото: iamgip.c / Instagram
Фото: iamgip.c / Instagram

Контекст:

Gip C была участницей продюсируемой Потапом группы NZK. В настоящее время она проживает в США. 

В начале марта артистка в Instagram заявила, что Потап предлагал ей интим в обмен на карьеру. СМИ обратили внимание на ее пост только 27 марта.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.

Она призналась, что этот разговор состоялся, когда она приехала снимать с него мерки для костюма, так как была за это ответственна. Артистка также отметила, что во время совместных встреч с Потапом и его женой, украинской певицей Настей Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

"Потом мы встречаемся в студии, приезжает Потап, приезжает Настя – и все как ни в чем не бывало", – подчеркнула она.

Ни Потап, ни его жена пока не комментировали заявление Gip C, но 28 марта Каменских записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении.

Потап и Каменских выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы, а в мае 2019 года поженились. Gip C была гостьей на их свадьбе.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная поездка. 17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

После этого в сети заговорили о том, что пара не живет вместе.

Теги: скандал, Настя Каменских, Потап, певица, Алексей Потапенко, продюсер, Gip C
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