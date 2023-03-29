"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление

"Потап знает все и помнит. И моя семья тоже, ведь именно они [родственники] везли меня на "бизнес-разговор". Я понимаю, вы их очень любите. Вы смеетесь надо мной, а мне жаль вас и их, ведь там внутри все скрыто под 10 замками с таким п...здецом, который и придумать сложно. Об изменах, шантажах с порно и долгах лейбла", – написала певица.

Она добавила, что считает правильным завершение сотрудничества с Потапом.

"Я жму руку себе в благодарность за то, что вовремя вышла из этого дерьма и могу спокойно говорить об этом, не боясь, что моя карьера под угрозой", – написала Gip C.