Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму

Потап и Каменских в 2006 году начали выступать в дуэте "Потап и Настя" Фото: realpotap / Instagram

"Появилась информация о вашем разводе с Настей. Много СМИ подхватили. Можно доверять или это вброс? Хотелось бы подтверждения или опровержения", – обратился в личной переписке к Потапу Калацинский.

"Нет, это фейк", – коротко ответил Потап.

Инициатором слухов о разводе Потапа и Каменских стал украинский блогер Богдан Беспалов. Свое заявление о якобы расставании пары он озвучил после того. как стало известно, что Потап предлагал своей экс-подопечной, украинской певице и блогеру Gip C, которая сейчас живет в США, интим в обмен на карьеру.

Gip C отметила, что во время совместных встреч с Потапом и Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

Каменских тогда не отреагировала на обвинения в адрес своего мужа, но 28 марта записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении. 31 марта певица дала первое интервью после скандала.