Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена

В первом браке у Горбунова детей не было Фото: Юрій Горбунов / Facebook

"Она в Америке, у детей. Уехала еще до войны и сейчас хочет возвращаться. Это наша жизнь, мы не можем вычеркивать какие-то вещи, с которыми были связаны годами. Годами! Не общаться со своими бывшими – не знаю, что должно случиться", – сказал Горбунов.

Ведущий признался, что период после расставания с первой женой был для него сложным.

"Я не скажу, что мы часто общаемся. Но у нее здесь осталось жилье. Раз в два месяца созваниваемся. Это нормальные, человеческие отношения. Вначале было сложно, да. Сейчас эмоциональная составляющая из этого процесса выпала. У нас не было детей в первом браке. Были дети от первого брака Люды", – отметил Горбунов.

Ранее он не комментировал развод с первой супругой, а также их отношения после расставания.