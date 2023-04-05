Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
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Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена

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В первом браке у Горбунова детей не было
В первом браке у Горбунова детей не было
Фото: Юрій Горбунов / Facebook

Украинский ведущий Юрий Горбунов периодически созванивается со своей бывшей женой Людмилой. Об этом он рассказал в интервью, которое 4 апреля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина.

"Она в Америке, у детей. Уехала еще до войны и сейчас хочет возвращаться. Это наша жизнь, мы не можем вычеркивать какие-то вещи, с которыми были связаны годами. Годами! Не общаться со своими бывшими  не знаю, что должно случиться", – сказал Горбунов.

Ведущий признался, что период после расставания с первой женой был для него сложным.

"Я не скажу, что мы часто общаемся. Но у нее здесь осталось жилье. Раз в два месяца созваниваемся. Это нормальные, человеческие отношения. Вначале было сложно, да. Сейчас эмоциональная составляющая из этого процесса выпала. У нас не было детей в первом браке. Были дети от первого брака Люды",  отметил Горбунов.

Ранее он не комментировал развод с первой супругой, а также их отношения после расставания.

Контекст:

Людмила – первая жена Горбунова. СМИ пишут, что они прожили в браке с 2005-го по 2015 год. Бывшая супруга старше Горбунова на 10 лет.

Сейчас он женат на украинской ведущей Кате Осадчей. Роман между ними начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Они поженились 3 февраля 2017 года.  Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).  

У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, развод
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