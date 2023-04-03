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03 апреля, 2023
 
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Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения

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У Виктора и Катерины Ющенко трое детей
У Виктора и Катерины Ющенко трое детей
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью, которое 2 апреля опубликовано в YouTube проекта "Сніданок з "1+1" , рассказал, что его 19-летний сын Тарас учится в американском университете.

По словам Ющенко, когда-то он купил сыну двигатель внутреннего сгорания, часть которого была сделана из прозрачного материала.

"Я так думаю, у него политехника стала первым интересом благодаря тому, что я купил ему такую модель. Окончил он школу. Есть в международной школе протокол, по которому дети, которые идут в высшую школу, сдают свои аттестаты в один проект, который их оценивает. И мой ребенок попадает в 1% самых умных детей в мире по этой системе, – рассказал Ющенко. – 10 первых университетов мира направили ему свои предложения".

Экс-президент сообщил, что будущая специальность его сына связана с ракето- и самолетостроением, но не уточнил, в каком именно университете учится его сын.

Контекст:

Тарас (2004) – самый младший из детей 69-летнего Ющенко. Мать Тараса – Катерина Ющенко, вторая жена Виктора Ющенко. У них также есть две взрослые дочери: София Виктория и Кристина. Сейчас они с матерью живут отдельно от Виктора Ющенко. 

От первого брака у экс-президента есть дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также пятеро внуков.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Виктор Ющенко, самолеты, президент, семья, ракета
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