Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения

По словам Ющенко, когда-то он купил сыну двигатель внутреннего сгорания, часть которого была сделана из прозрачного материала.
"Я так думаю, у него политехника стала первым интересом благодаря тому, что я купил ему такую модель. Окончил он школу. Есть в международной школе протокол, по которому дети, которые идут в высшую школу, сдают свои аттестаты в один проект, который их оценивает. И мой ребенок попадает в 1% самых умных детей в мире по этой системе, – рассказал Ющенко. – 10 первых университетов мира направили ему свои предложения".
Экс-президент сообщил, что будущая специальность его сына связана с ракето- и самолетостроением, но не уточнил, в каком именно университете учится его сын.
Тарас (2004) – самый младший из детей 69-летнего Ющенко. Мать Тараса – Катерина Ющенко, вторая жена Виктора Ющенко. У них также есть две взрослые дочери: София Виктория и Кристина. Сейчас они с матерью живут отдельно от Виктора Ющенко.
От первого брака у экс-президента есть дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также пятеро внуков.