Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"

Волосы с возрастом становятся тонкими и ломкими, поэтому многие предпочитают отказаться от длины в пользу коротких стрижек Фото: pixabay.com

Эмир назвала это "мифом, в который не стоит верить женщинам в возрасте". По словам стилиста, он возник из-за того, что волосы с возрастом становятся тонкими и ломкими, поэтому многие предпочитают отказаться от длины в пользу коротких стрижек.

Стилист отметила, что если правильно ухаживать за волосами, то можно позволить себе длинные локоны в любом возрасте. Эмир подчеркнула, что качество волос гораздо важнее их возраста.

Эксперт посоветовала женщинам в возрасте собирать свои длинные волосы в конский хвост на макушке, так как он не только выглядит "эффектно и опрятно", но и будет выполнять своего роду функцию "подтяжки лица".