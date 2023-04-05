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05 апреля, 2023
 
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Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"

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Волосы с возрастом становятся тонкими и ломкими, поэтому многие предпочитают отказаться от длины в пользу коротких стрижек
Волосы с возрастом становятся тонкими и ломкими, поэтому многие предпочитают отказаться от длины в пользу коротких стрижек
Фото: pixabay.com

50-летняя основательница лондонского салона красоты Inanch London, британский стилист Инанч Эмир в комментарии изданию Express объяснила, почему многие эксперты утверждают, что женщинам в возрасте не стоит носить длинные волосы.

Эмир назвала это "мифом, в который не стоит верить женщинам в возрасте". По словам стилиста, он возник из-за того, что волосы с возрастом становятся тонкими и ломкими, поэтому многие предпочитают отказаться от длины в пользу коротких стрижек.

Стилист отметила, что если правильно ухаживать за волосами, то можно позволить себе длинные локоны в любом возрасте. Эмир подчеркнула, что качество волос гораздо важнее их возраста. 

Эксперт посоветовала женщинам в возрасте собирать свои длинные волосы в конский хвост на макушке, так как он не только выглядит "эффектно и опрятно", но и будет выполнять своего роду функцию "подтяжки лица". 

Контекст:

Эмир открыла салон Inanch London в 2005 году. Стилист специализируется на наращивании волос. Она сотрудничает с редакциями глянцевых журналов Elle, Glamour, Vogue.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: прическа, возраст, волосы, стилист
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