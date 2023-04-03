Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе

Окрашивание каждые три недели
По словам эксперта, она красит волосы в шоколадный цвет раз в две или три недели, чтобы скрыть седину.
Стрижка раз в восемь недель
Каждые два месяца Эмир доверяет свои волосы мастеру, чтобы подровнять концы и обновить форму стрижки.
Укладка
Эксперт подчеркнула, что после мытья головы просто сушит волосы с помощью фена. По словам Эмир, изредка она укладывает волосы локонами.
Эмир открыла салон Inanch London в 2005 году. Стилист специализируется на наращивании волос. Эмир сотрудничает с редакциями глянцевых журналов Elle, Glamour, Vogue.