Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе

Эмир (в центре) специализируется на наращивании волос Фото: inanch_justme / Instagram

Окрашивание каждые три недели

По словам эксперта, она красит волосы в шоколадный цвет раз в две или три недели, чтобы скрыть седину.

Стрижка раз в восемь недель

Каждые два месяца Эмир доверяет свои волосы мастеру, чтобы подровнять концы и обновить форму стрижки.

Укладка

Эксперт подчеркнула, что после мытья головы просто сушит волосы с помощью фена. По словам Эмир, изредка она укладывает волосы локонами.