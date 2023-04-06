Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей

По словам эксперта, боб можно адаптировать к любому человеку в любом возрасте и он "будет выглядеть невероятно".
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку фото для вдохновения, на которых запечатлены знаменитости с той или иной вариацией боба.
Фото: ЕРА
Австралийская актриса Кейт Бланшетт
Фото: ЕРА
Барбадосская певица Рианна
Фото: ЕРА
Американская модель Кайя Гербер
Фото: ЕРА
Южноафриканская актриса Шарлиз Терон
Фото: ЕРА
Американская певица Тейлор Свифт
Фото: ЕРА
Американская актриса Эмма Стоун
Фото: ЕРА
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес