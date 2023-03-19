"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях

"Девочки, я нашла просто нереальную вещь. Это согревающая шапка. Наносите маску, надеваете шапку, включаете и оставляете на 15–20 минут, – написала Димопулос. – Результат не хуже, чем после ухода в салоне".

Контекст:

Санта Димопулос в своем микроблоге часто делится с подписчиками советами по уходу.

Блогер замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка Димопулос с детьми живет во Франции. Где находится ее муж, она не афиширует.