Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми

По мнению экспертов, нельзя ложиться спать, не высушив волосы Фото: depositphotos.com

Не ложиться спать с мокрыми волосами

По мнению экспертов, нельзя ложиться спать, не высушив волосы, так как в этом состоянии они наиболее уязвимы, поэтому сон с мокрыми волосами приводит к их ломкости.

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Шелковые наволочки для красоты волос

Американский дерматолог Нил Шульц в комментарии изданию заявил, что сон на хлопковых наволочках может стать причиной ухудшения состояния волос.

Альтернативой, по словам Шульца, могут быть шелковые наволочки, текстура которых способствует здоровому виду волос.

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Расчесывание перед сном

Легкое расчесывание перед сном помогает удалить омертвевшие клетки с кожи головы и способствует перераспределению жира по всей длине, благодаря чему утром корни волос не будут иметь грязный вид.