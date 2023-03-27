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27 марта, 2023
 
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От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой

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Дорофеева на новом фото в сети изображена с разноцветным маникюром, сочетающим в себе большинство актуальных оттенков
Дорофеева на новом фото в сети изображена с разноцветным маникюром, сочетающим в себе большинство актуальных оттенков
Фото: Надія Дорофєєва / Facebook

По мнению экспертов, в последнее время актуальной тенденцией в маникюре является широкий спектр покрытий, включая цвета "зеленый мох", землисто-бежевый, мятно-зеленый и молочно-белый. Об этом сообщается в статье, которая опубликована на сайте американского журнала о моде и красоте Glam.

Украинская певица Надя Дорофеева на днях выложила в Instagram селфи, где запечатлена с разноцветным маникюром, сочетающим в себе большинство актуальных оттенков. 

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых Дорофеева изображена с трендовым маникюром в тех или иных вариациях. 

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Надя Дорофеева, маникюр, стиль, ногти
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