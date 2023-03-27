От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой

Дорофеева на новом фото в сети изображена с разноцветным маникюром, сочетающим в себе большинство актуальных оттенков Фото: Надія Дорофєєва / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева на днях выложила в Instagram селфи, где запечатлена с разноцветным маникюром, сочетающим в себе большинство актуальных оттенков.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых Дорофеева изображена с трендовым маникюром в тех или иных вариациях.

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Фото: nadyadorofeeva / Instagram Фото: nadyadorofeeva / Instagram Фото: nadyadorofeeva / Instagram Фото: nadyadorofeeva / Instagram Фото: nadyadorofeeva / Instagram Фото: nadyadorofeeva / Instagram