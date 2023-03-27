От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева на днях выложила в Instagram селфи, где запечатлена с разноцветным маникюром, сочетающим в себе большинство актуальных оттенков.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых Дорофеева изображена с трендовым маникюром в тех или иных вариациях.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.