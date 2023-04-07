"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео

Тематический маникюр Агилера сделала специально для интервью, в котором рассказала о своем новом бизнесе – линии лубрикантов Фото:ЕРА

Редакция американского журнала Popsugar отмечает, что тематический маникюр знаменитость сделала специально для интервью, в котором рассказала о ее новом бизнесе – линии лубрикантов Playground.

Скриншот: xtina / Instagram

Автором дизайна является американская мастер по маникюру Зола Ганзоригт.

Редакция издания отмечает, что 3D-мотивы в маникюре актуальны последние несколько месяцев, но "скульптурные вагинальные ногти являются одним из самых уникальных подходов к этой тенденции".

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