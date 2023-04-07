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08 апреля, 2023
 
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"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео

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Тематический маникюр Агилера сделала специально для интервью, в котором рассказала о своем новом бизнесе линии лубрикантов
Тематический маникюр Агилера сделала специально для интервью, в котором рассказала о своем новом бизнесе – линии лубрикантов
Фото:ЕРА

Американская певица Кристина Агилера появилась на публике с розовым маникюром с объемным красно-розовыми изображениями вагины на каждом пальце. Соотdетствующее видео опубликовано на странице артистки в Instagram.

Редакция американского журнала Popsugar отмечает, что тематический маникюр знаменитость сделала специально для интервью, в котором рассказала о ее новом бизнесе – линии лубрикантов Playground.

Скриншот: xtina / Instagram
Скриншот: xtina / Instagram

 Автором дизайна является американская мастер по маникюру Зола Ганзоригт.  

Редакция издания отмечает, что 3D-мотивы в маникюре актуальны последние несколько месяцев, но "скульптурные вагинальные ногти являются одним из самых уникальных подходов к этой тенденции". 

Контекст:

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Кристина Агилера, маникюр
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