"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео

Редакция американского журнала Popsugar отмечает, что тематический маникюр знаменитость сделала специально для интервью, в котором рассказала о ее новом бизнесе – линии лубрикантов Playground.
Автором дизайна является американская мастер по маникюру Зола Ганзоригт.
Редакция издания отмечает, что 3D-мотивы в маникюре актуальны последние несколько месяцев, но "скульптурные вагинальные ногти являются одним из самых уникальных подходов к этой тенденции".
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Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом.