Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких идей для вдохновения накануне очередного похода к мастеру.
Маникюр "Пасхальный заяц"
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Маникюр "Пасхальные яйца"
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Лавандовый маникюр
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Микс идей для тематических ногтей
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Пасхальная яичница
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Яркий пасхальный дизайн для длинных ногтей
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Маникюр-конструктор для коротких ногтей
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Пастельный микс
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Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей
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Цветущая сакура
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