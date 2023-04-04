Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения

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Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей

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Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких идей для вдохновения накануне очередного похода к мастеру.

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