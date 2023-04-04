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04 апреля, 2023
 
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Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения

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Дизайн этого пасхального маникюра напоминает пасхальные яйца
Дизайн этого пасхального маникюра напоминает пасхальные яйца
Фото: estylopro.professional / Instagram

16 апреля в Украине православные христиане отмечают Пасху. Тематика пасхальных праздников – еще один повод сделать тематический маникюр, который сочетает в себе пастельные тона, весенние цветы, а также изображения кроликов и цыплят.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых ярких идей для вдохновения накануне очередного похода к мастеру.

Маникюр "Пасхальный заяц"

Маникюр "Пасхальные яйца"

Лавандовый маникюр

Микс идей для тематических ногтей

Пасхальная яичница

Яркий пасхальный дизайн для длинных ногтей

Маникюр-конструктор для коротких ногтей

Пастельный микс

Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей

Цветущая сакура

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, маникюр, ногти, вдохновение
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