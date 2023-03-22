Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
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Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"

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Одним из законодателей облачного тренда в маникюре считается американец Бачик
Одним из законодателей облачного тренда в маникюре считается американец Бачик
Фото: bahnannanails / Instagram

Облачный маникюр этой весной стал одним из самых популярных дизайнов ногтей, отмечает 21 марта издание Vanity Fair Italia. В TikTok этот тренд с хештегом #cloudnails уже собрал около 28 млн просмотров.

Одним из законодателей тренда считается американец Том Бачик, который в том числе делает маникюр для американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. 

Vanity Fair пишет, что после того, как он разместил в сетях ролик с изображением "облачного неба" на ногтях, которое выглядело как "миниатюрное произведение искусства", этот дизайн стал трендовым.

Бачик продемонстрировал, как с помощью тонкой кисти он рисует на двух нюдовых ногтях крошечные облака. При этом цвет других ногтей напоминает утренний рассвет.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких "облачных дизайнов".

Лавандовое небо

Облака на фоне сиреневого заката

Ночные облака

Облака и созвездия

Облачный дизайн с кристаллами

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дизайн, Дженнифер Лопес, мода и красота, маникюр, стиль
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