Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"

Одним из законодателей тренда считается американец Том Бачик, который в том числе делает маникюр для американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

Vanity Fair пишет, что после того, как он разместил в сетях ролик с изображением "облачного неба" на ногтях, которое выглядело как "миниатюрное произведение искусства", этот дизайн стал трендовым.

Бачик продемонстрировал, как с помощью тонкой кисти он рисует на двух нюдовых ногтях крошечные облака. При этом цвет других ногтей напоминает утренний рассвет.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких "облачных дизайнов".

Лавандовое небо

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Bahn (@bahnannanails)

Облака на фоне сиреневого заката

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JULY NINETY SIX (@julyninetysix)

Ночные облака

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pamela West (@pwestiexo)

Облака и созвездия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKYE * // Hallowed Be Thy Nails * (@hallowedbethynails)

Облачный дизайн с кристаллами