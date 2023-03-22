Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"

Одним из законодателей тренда считается американец Том Бачик, который в том числе делает маникюр для американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
Vanity Fair пишет, что после того, как он разместил в сетях ролик с изображением "облачного неба" на ногтях, которое выглядело как "миниатюрное произведение искусства", этот дизайн стал трендовым.
Бачик продемонстрировал, как с помощью тонкой кисти он рисует на двух нюдовых ногтях крошечные облака. При этом цвет других ногтей напоминает утренний рассвет.
@tombachik Head in the clouds * * #nailsbytombachik #nailartinspo #cloudnails #springnailinspo If We Ever Broke Up - Mae Stephens
Интернет-издание "ГОРДОН" публикует подборку самых ярких "облачных дизайнов".
Лавандовое небо
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Облака на фоне сиреневого заката
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Ночные облака
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Облака и созвездия
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Облачный дизайн с кристаллами
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