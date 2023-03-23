Бульвар Шоубиз
 
23 марта, 2023
 
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Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года

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Маникюр "Молочный коктейль" подойдет для ногтей любой формы
Маникюр "Молочный коктейль" подойдет для ногтей любой формы
Фото: kimkimnails / Instagram

Одним из трендов весны 2023 года является минималистичный дизайн ногтей. Об этом сообщило издание Glamour.

Этот дизайн подходит ко всем образам – как повседневным, так и праздничным. Самый горячий тренд в минималистичном дизайне маникюра – "Молочный коктейль".

Цвет

Этот дизайн вдохновлен вкусным и освежающим напитком – молочным коктейлем. Соответственно, в базе это глубокий полупрозрачный белый цвет. Вариация оттенков может быть разной: от чисто-белого до нежно-розового или персикового. Это альтернатива традиционному нюдовому маникюру. Интересным вариантом станет молочный градиент.

При выборе цвета покрытия нужно ориентироваться на то, насколько гармонично он будет сочетаться с оттенком кожи.

Форма

Такой маникюр будет хорошо смотреться и на длинных, и на коротких ногтях. Маникюр "Молочный коктейль" украсит любую форму ногтей: миндалевидную, прямоугольную, закругленную, квадратную.

Модный маникюр будет отлично смотреться с минималистичными украшениями.

Теги: мода и красота, маникюр, дизайн ногтей, тренды
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