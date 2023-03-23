Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года

Этот дизайн подходит ко всем образам – как повседневным, так и праздничным. Самый горячий тренд в минималистичном дизайне маникюра – "Молочный коктейль".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALESYA SANSÍLT (@sansilt)

Цвет

Этот дизайн вдохновлен вкусным и освежающим напитком – молочным коктейлем. Соответственно, в базе это глубокий полупрозрачный белый цвет. Вариация оттенков может быть разной: от чисто-белого до нежно-розового или персикового. Это альтернатива традиционному нюдовому маникюру. Интересным вариантом станет молочный градиент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Truong (@kimkimnails)

При выборе цвета покрытия нужно ориентироваться на то, насколько гармонично он будет сочетаться с оттенком кожи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Truong (@kimkimnails)

Форма

Такой маникюр будет хорошо смотреться и на длинных, и на коротких ногтях. Маникюр "Молочный коктейль" украсит любую форму ногтей: миндалевидную, прямоугольную, закругленную, квадратную.

Модный маникюр будет отлично смотреться с минималистичными украшениями.