Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже

Стрелки в модном макияже стали длинными и четкими Фото: alexandraafrench / Instagram

Американский визажист Тоби Хенни отметила, что сейчас актуальны длинные и острые стрелки а-ля "кошачий глаз" или "удлиненные глаза сирены".

"Поскольку многие бренды разрабатывают высокотехнологичные подводки для глаз, которые не осыпаются и не размазываются, графическая подводка для глаз в стиле "кошечки" подойдет для веселого вечера", – отметила визажист.

Она рекомендует сосредоточиться на подтягивании формы глаз вверх и наружу.

По мнению Хенни, темная женственность станет главной тенденцией 2023 года.

Американский блогер Александр Френч показала, как выглядят модные стрелки в макияже.