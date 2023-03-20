Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров

Украшенные белыми цветами прически подойдут как для праздников, свадеб, выпускных, так и для повседневной жизни, под романтический образ.

Обрамление собранных в пучок волос по всей окружности придает визуально волосам густоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от H * a M * Dung (@hua_dung93)

Небольшая ветка может стать изюминкой образа и использоваться даже в повседневной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от H * a M * Dung (@hua_dung93)

Искусственные цветы можно использовать не только в вечерних прическах. Хорошо смотрится украшенный цветущей веткой хвост. Такой вариант подойдет для вьющихся волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от H * a M * Dung (@hua_dung93)

Белые цветы можно сочетать с жемчужинами. Такой декор подойдет для торжественных мероприятий, в том числе может дополнить образ невесты и ее подружек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от H * a M * Dung (@hua_dung93)

Весенний вариант прически – с белыми тюльпанами. Эти цветы хорошо сочетаются с гладко зачесанными волосами. Лента из прозрачной ткани подчеркивает легкость образа.