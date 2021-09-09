Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2021
 
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3D лазерная эпиляция светлых волос в Киеве

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3D лазерная эпиляция светлых волос в Киеве / Бульвар Шоубиз

Фото: epilaser.com.ua

Чрезмерный рост волос на различных участках тела – одна из наиболее неприятных проблем, с которыми приходится иметь дело девушкам и женщинам. Еще не так давно блондинки Киева со светлыми волосами не имели возможности устранить их при помощи лазерной эпиляции. Незначительное количество темного пигмента, меланина, не позволяло аккумулировать энергию, разрушающую фолликул.

Сегодня гибридная 3D лазерная эпиляция светлых волос обеспечила революционные преобразования в решении проблемы нежелательной волосистости. Первыми ее начали выполнять в киевской сети ЭпиЛазер. Это лучшая инновационная методика в Украине, сочетающая преимущества трех лазеров.

Особенности 3D

Аппаратная эпиляция светлых волос стала возможной благодаря использованию триокластерного прибора, сочетающего три волны различной глубины. Это 755, 810 и 1064 нанометров.

Уникальная технология позволяет надолго удалить светлые, рыжие и тем более темные волоски. К главным достоинствам этого вида лазерной эпиляции относятся:

  • высокая эффективность – после первого сеанса удается устранить до 20% объема нежелательных волос;
  • быстрота – для бикини потребуется около 20 минут, в области подмышек, рук и ног – до 45 минут;
  • безболезненность – благодаря уникальной контактной системе охлаждения;
  • минимальное количество противопоказаний;
  • безопасность.

Курс состоит из 8–12 сеансов и определяется индивидуально, в зависимости от особенностей организма.

Отзывы о новейшей гибридной методике удаления волосистости на лице и теле свидетельствуют о высокой результативности, безопасности и отсутствии неприятных ощущений в ходе ее проведения.

Как проходит?

Специальная подготовка к лазерной эпиляции не требуется, но клиенту рекомендуют воздержаться от загара на пять дней и побрить необходимые зоны. Запрет на прием солнечных ванн связан с повышенным риском получения ожогов и гиперпигментации в ходе воздействия лазерного луча. Если пациент принимает лекарственные препараты на регулярной основе, он должен уведомить об этом косметолога, поскольку прием некоторых из них нужно исключить. 

После настройки прибора на необходимую мощность клиенту выдают защитные очки со специальными линзами. На обрабатываемые зоны наносят гель для обеспечения лучшего контакта. Следующий этап – это эпиляция лазером, который точно влияет на волосяные фолликулы, в результате чего они выпадают спустя 10–20 дней.

В последующие три-пять дней необходимо беречь кожу от агрессивного внешнего воздействия. Ей противопоказано загорать на солнце и в солярии, посещение бани или сауны. Не рекомендуются также тяжелые физические нагрузки и интенсивные занятия спортом.

Со всем списком противопоказаний обязательно ознакомьтесь перед проведением процедуры. 

Где сделать процедуру?

Если вам нужна современная и безболезненная лазерная эпиляция светлых волос в Киеве, тогда обращайтесь в сеть лазерных центров центр EpiLaser.com.ua.

Преимущества:

  • квалифицированные и опытные сотрудники с медицинским образованием;
  • сертифицированные современные материалы и аппараты;
  • удобное расположение рядом со станциями метро Киева;
  • индивидуальный подход к потребностям каждого гостя;
  • доступная цена, действие суперскидок;
  • комфортный график работы.

Гладкая нежная кожа надолго станет реальностью с использованием эффективной и безболезненной 3D эпиляции для всех типов волос.

Теги: мода и красота
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