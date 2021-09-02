Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2021
 
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Дизайн ногтей. Самые актуальные тенденции осени 2021 года

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Красный цвет лака всегда остается актуальным
Красный цвет лака всегда остается актуальным
Фото: pixabay.com

Осенью 2021 года можно выделить шесть основных трендов в дизайне ногтей. О них написало издание Trendy-U.

Самой модной осенью 2021 года будет миндалевидная форма ногтей средней длины. Она наиболее универсальна для разных вариантов дизайна.

Темные тона

Осенью актуален как черный цвет лака, так и различные темные оттенки: синий, бордо, темно-фиолетовый, сливовый. Экспериментировать можно и с финишем: глянцевым или матовым.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Металлик

Для любителей классики предпочтительнее будет золото или серебро, для экспериментаторов – цветной металлик. Например, красный, серый, розовый, голубой.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Абстрактные рисунки

Изображать абстракцию нужно на нейтральном фоне: например, на белом лаке, если используются яркие или темные тона, и на темном, – если рисуете графику белым. Абстрактные мотивы можно найти, например, в живописи Казимира Малевича или Василия Кандинского.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Красный лак

Классика маникюра – красный цвет – актуальна в каждом сезоне. Главное – найти нужный оттенок, который будет сочетаться с помадой и одеждой.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Минимализм

Осенью 2021 года актуален сдержанный дизайн ногтей: без акрилового декора и стразов. Лучше выбрать однотонный вариант или небольшой рисунок на нескольких ногтях.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Нюд, "голые ногти"

Наиболее универсальным вариантом является гигиенический маникюр и покрытие прозрачным лаком. Если вы покрываете ногти гель-лаком, хорошо будут смотреться бежевые, светло-розовые и молочный оттенки.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Теги: осень, дизайн, мода и красота, маникюр
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