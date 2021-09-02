Дизайн ногтей. Самые актуальные тенденции осени 2021 года

Самой модной осенью 2021 года будет миндалевидная форма ногтей средней длины. Она наиболее универсальна для разных вариантов дизайна.

Темные тона

Осенью актуален как черный цвет лака, так и различные темные оттенки: синий, бордо, темно-фиолетовый, сливовый. Экспериментировать можно и с финишем: глянцевым или матовым.

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Металлик

Для любителей классики предпочтительнее будет золото или серебро, для экспериментаторов – цветной металлик. Например, красный, серый, розовый, голубой.

Фото: pixabay.com

Абстрактные рисунки

Изображать абстракцию нужно на нейтральном фоне: например, на белом лаке, если используются яркие или темные тона, и на темном, – если рисуете графику белым. Абстрактные мотивы можно найти, например, в живописи Казимира Малевича или Василия Кандинского.

Фото: pixabay.com

Красный лак

Классика маникюра – красный цвет – актуальна в каждом сезоне. Главное – найти нужный оттенок, который будет сочетаться с помадой и одеждой.

Фото: pixabay.com

Минимализм

Осенью 2021 года актуален сдержанный дизайн ногтей: без акрилового декора и стразов. Лучше выбрать однотонный вариант или небольшой рисунок на нескольких ногтях.

Фото: pixabay.com

Нюд, "голые ногти"

Наиболее универсальным вариантом является гигиенический маникюр и покрытие прозрачным лаком. Если вы покрываете ногти гель-лаком, хорошо будут смотреться бежевые, светло-розовые и молочный оттенки.