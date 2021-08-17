Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
Новости

"Что такое женская притягательность?" Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина считает, что единственным гарантом "внутреннего сияния" у женщины являются "не роли, не одежда и аксессуары", а "разрешение себе быть собой"
Мишина считает, что единственным гарантом "внутреннего сияния" у женщины являются "не роли, не одежда и аксессуары", а "разрешение себе быть собой"
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса и модель, судья шоу "Україна має талант" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина 17 августа выложила в Instagram свою новую фотографию. На снимке актриса принимает пенную ванну, а в руке держит бритвенный станок, котором проводит по ноге.

К снимку 32-летняя Мишина приложила пост о том, что такое в ее понимании женская притягательность.

"В своей жизни я видела очень много красивых, божественно красивых женщин, но мало видела огня в их глазах. Знаете, есть такие женщины, они прямо плывут. Сначала охватывают все своим взглядом, потом заполняют пространство своим присутствием, и все хотят стать к ним ближе. Они просто притягивают к себе окружающих, их взгляды. Кто-то сразу найдет в них недостатки, но это будет скорее зависть. Кто-то начнет восхищаться, но равнодушных не останется", – написала Мишина.

По мнению актрисы, единственным гарантом "внутреннего сияния" у женщины являются "не роли, не одежда и аксессуары", а "разрешение себе быть собой".

"Принятие себя и своего тела. Счастье от проживания каждого момента. Жизнь не из страха, а из ценности, которой пропитана каждая минута. Какая ты – не важно. Важно, чтобы это доставляло тебе удовольствие. Важно, чтобы подходя к зеркалу, ты могла искренне сказать "спасибо за все!" своему телу и относиться к нему с любовью", – подытожила Мишина.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

Теги: мода и красота, женщины, актриса, Ксения Мишина, ноги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
Дмитрий ГОРДОН
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что такое женская притягательность?". Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги
"Что такое женская притягательность?". Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости
"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS