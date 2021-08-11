"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах

Глюк'oZa: В августе у меня всегда легкая тоска. Последний месяц лета, а я только начала отдыхать Фото: glukozamusic / Instagram

Певица позировала, отодвинув рукой плавки и оголив пах.

"В августе у меня всегда легкая тоска. Последний месяц лета, а я только начала отдыхать. Но телефон весь в фотках в купальнике, так что вы этого не заметите", – написала она.

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"Классный кексик", – заявил подписчик sanpcmaster.

"Вот так бритва", – написал arslanovim.

"Э-э-эй, секси-детка", – прокомментировал vladen1994_dj.