"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах

Певица позировала, отодвинув рукой плавки и оголив пах.
"В августе у меня всегда легкая тоска. Последний месяц лета, а я только начала отдыхать. Но телефон весь в фотках в купальнике, так что вы этого не заметите", – написала она.
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"Классный кексик", – заявил подписчик sanpcmaster.
"Вот так бритва", – написал arslanovim.
"Э-э-эй, секси-детка", – прокомментировал vladen1994_dj.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.