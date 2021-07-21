"Ноги от ушей". Подольская похвасталась "шикарной фигурой"

Артистка позирует в кадре возле бассейна.
"Ну, погнали", – подписала она снимок.
"Ноги от ушей", – отреагировали на фото подписчики.
"Шикарная фигура", – прокомментировали фото пользователи сети.
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Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".
Певица в 2010 году вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.